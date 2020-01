Vezza d’Oglio, la Caspolada compie 20 anni: aperte le iscrizioni

domenica, 19 gennaio 2020

Vezza d’Oglio – Torna sabato 8 febbraio la Caspolada al Chiaro di Luna di Vezza d’Oglio in Alta Valle Camonica, uno degli appuntamenti più amati dell’arco alpino, organizzata da un Comitato che fa capo alla Pro Loco Vezza d’Oglio, con il sostegno e la collaborazione del Comune di Vezza d’Oglio e di tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio (più di 300 volontari). Dopo il grande successo degli scorsi anni – nel 2016 si sono svolti i Campionati Mondiali di Racchette da Neve e nel 2018 l’edizione record in cui si sono sfiorati i 4.300 iscritti – nel 2020 la Caspolada arriva il traguardo dei vent’anni, durante i quali oltre 60mila partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’Estero hanno potuto vivere un’esperienza invernale collettiva unica e diversa dal solito.

Per iscriversi all’evento o ottenere informazioni necessarie è possibile contattare la Pro Loco di Vezza d’Oglio al numero 0364 76131, oppure consultare il sito www.caspolada.it



E chi ritira il pettorale venerdì 7 febbraio tra le 21 e le 23 potrà acquistare lo skipass giornaliero scontato a 22 euro anzichè a 45 euro, valido per la giornata di sabato 8 febbraio o domenica 9 in tutto il comprensorio Pontedilegno-Tonale.

APPUNTAMENTO TRADIZIONALE

La Caspolada di Vezza d’Oglio è una passeggiata notturna al chiaro di luna: indossando ai piedi le racchette da neve (in dialetto caspe o caspole), ci si potrà avventure in un percorso completamente innevato di circa 9/10 Km che prende il via dal centro storico del paese, per poi snodarsi lungo il fondovalle, attraverso le bellissime pinete che circondano l’abitato. Per i meno allenati, o per chi vuole fare meno fatica, è previsto anche un percorso ridotto della lunghezza di circa 5/6 km.

Bevande calde e prodotti tipici locali vengono distribuiti presso i ristori allestiti lungo il percorso; quest’anno, i partecipanti potranno degustare il “Silter D.O.P.”, formaggio tradizionale della Valla Camonica, grazie alla partnership con l’Azienda Agricola Biologica Bezzi di Ponte di Legno (Brescia). Al termine c’è inoltre la possibilità di cenare presso il Centro Eventi Adamello (arrivo) o nei numerosi ristoranti convenzionati, trascorrendo una serata conviviale.

Presentatrici ufficiali dell’evento, ancora una volta le gemelle Laura e Silvia Squizzato, inviate de “I Fatti Vostri”, il contenitore quotidiano di Rai2 condotto da Giancarlo Magalli.

Anche quest’anno una piccola parte della quota di iscrizione di ogni singolo partecipante verrà donata per regalare una settimana di svago a ragazzi disabili e alle loro famiglie in un villaggio-vacanza. Il tutto avviene per mezzo del Rotary Club Brescia Veronica Gambara.

PROGRAMMA

Venerdì 7 Febbraio

Dalle 21 in Piazza IV Luglio

Party in attesa del 20° compleanno della Caspolada al Chiaro di Luna

Dalle 21 alle 23 presso la Palestra Comunale

Consegna pettorale e caspole. Possibilità di acquisto dello skipass giornaliero scontato a 22 euro anziché 45 euro, valido per la giornata di sabato 8 febbraio o domenica 9 febbraio nel Comprensorio Pontedilegno-Tonale (offerta riservata solamente agli iscritti della Caspolada 2020).

Sabato 8 Febbraio

Dalle 10 fino alle 18.30 presso la Palestra Comunale

Consegna pettorale e caspole presso la palestra comunale;

Dalle 16.30 in Piazza IV Luglio e Piazza IV Novembre

Musica, animazione e cioccolata calda/thè caldo per tutti;

Alle 19 in Piazza IV Luglio

Partenza verso il percorso;

Dalle 20 presso il Centro Eventi Adamello

Arrivo con musica, vin brulé, cena e serata conviviale.