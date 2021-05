Valle Camonica, una giornata di condivisione e diffusione di buone pratiche gestionali tra pastori e allevatori alpini

giovedì, 6 maggio 2021

Edolo – La Comunità Montana di Valle Camonica, anche in qualità di ente gestore del Parco dell’Adamello e della Riserva della Biosfera MaB UNESCO “Valle Camonica – Alto Sebino”, ha organizzato – in collaborazione con ERSAF Lombardia – una giornata di condivisione e diffusione di buone pratiche gestionali tra pastori e allevatori alpini.

Si tratta di un incontro dimostrativo, seguibile anche in diretta streaming sul sito dell’Università della Montagna UNIMONT, finalizzato allo scambio di esperienze gestionali tra pastori che alpeggiano in montagna, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare sulla presenza dei “grandi carnivori” nel territorio della montagna lombarda.

“Alcuni pastori transumanti condivideranno le loro esperienze gestionali, con particolare riferimento all’utilizzo di cani da guardiania di razza maremmano- abruzzese e di recinzioni elettrificate per la difesa dell’alpeggio da lupo e orso bruno“, spiegano l’Assessore al Parco dell’Adamello della Comunità Montana di Valle Camonica, Massimo Maugeri, e l’Assessore all’Agricoltura della Comunità Montana di Valle Camonica, Enrico Dellanoce.

L’incontro si terrà presso la sede di UNIMONT, Università della Montagna di Edolo (Brescia), venerdì 21 maggio 2021 dalle 9.30 alle 17

PROGRAMMA

“CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE GESTIONALI TRA PASTORI ALPINI”

• Ore 9,30 – Saluti istituzionali

– Enrico Dellanoce e Massimo Maugeri (Comunità Montana di Valle Camonica)

– Il programma sperimentale “Spazi condivisi”: tre azioni per mitigare i conflitti tra attività

umane e grandi carnivori (Comunità Montana di Valle Camonica)

• Ore 9,50 – Presenza attuale di lupo e orso bruno in Valle Camonica e contestualizzazione in Lombardia

– ANNA BONETTINI (Parco dell’Adamello-Comunità Montana di Valle Camonica) e LUCIA RATTI (ERSAF Lombardia)

• Ore 10– 11,30 Testimonianze gestionali di tre pastori transumanti in Lombardia

• GIACOMO LOMBARDI – Alpeggio ERSAF Val Grigna

• LUIGIA BELINGHERI – Aderente al “Progetto Pasturs” – Orobie Bergamasche

• FABIO BONI – Aderente al “Progetto Pasturs” – Orobie Bergamasche

• Ore 11,30 Le recinzioni elettrificate per la difesa degli alpeggi da lupo e orso bruno (GIOVANNI GHISLANDI, esperto e installatore di recinzioni elettrificate)

• Ore 12 – Conclusioni

DALLE 12,30 ALLE 13,45: BUFFET ALL’APERTO CON PRODOTTI TIPICI DI VALLE CAMONICA

• A seguire (ore 14,00): Trasferimento con auto propria sull’alpeggio del Monte Padrio gestito dal pastore VALENTINO LANZETTI: installazione di una recinzione elettrificata – con possibilità di prove pratiche da parte dei partecipanti – e scambio di esperienze tra pastori sull’utilizzo dei cani da guardiania di razza maremmano-abruzzese e sulle tecniche gestionali di difesa degli alpeggi da lupo e orso bruno

• Ore 17 – Conclusione della giornata