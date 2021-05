Valle Camonica, i dati su ricoveri Covid e vaccinazioni

venerdì, 7 maggio 2021

Esine – Si attestano a 50 i ricoverati con Covid all’ospedale di Esine (Brescia), di cui due in terapia intensiva, in costante calo nelle ultime settimane. E’ confermata la destinazione in via esclusiva del Presidio Ospedaliero di Edolo a pazienti non-Covid.

Prosegue la campagna di vaccinazione massiva presso i Centri Hub di Darfo Boario Terme – Centro Congressi e Edolo – ex Convitto BIM. L’operatività dei due Centri vaccinali vede programmata l’attivazione a Darfo di 5 linee vaccinali sulle 12 ore, incrementate a sette in alcune giornate secondo le esigenze delle agende di prenotazione, mentre a Edolo sono attive due linee sulle 12 ore. Secondo la programmazione regionale sono attualmente effettuate circa 1000 somministrazioni al giorno, fra prime e seconde dosi. Sono 25 mila le prenotazioni già registrate per il mese di maggio, di cui circa il 15% provenienti dai territori limitrofi alla Valle Camonica.

Dal 12 aprile, data di avvio dell’attività vaccinale sui centri massivi, sono stati vaccinati 11.352 utenti con prima dose e 899 con seconda dose tra over80 (845 con 761 seconde dosi), 60-79enni e soggetti con comorbidità (9961, di cui 135 seconde dosi), disabili (387, inclusi caregivers) e soggetti estremamente vulnerabili (1058 di cui 3 secone dosi) del territorio camuno-sebino.

Più in generale, è stato completato il ciclo vaccinale di somministrazione a favore degli over80 prenotatisi nei mesi scorsi, con 6.050 persone vaccinate; per gli over80 è ancora possibile iscriversi tramite la piattaforma dedicata.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione a domicilio per i soggetti con difficoltà di spostamento, ad oggi i Medici di Medicina Generale, anche supportati dal personale dell’ASST, hanno eseguito 390 vaccinazioni domiciliari, terminando le somministrazioni di prime dosi, e 80 seconde dosi.

Con riferimento alla campagna vaccinale per i soggetti particolarmente vulnerabili in carico alle diverse Unità Operative e i relativi caregivers, prosegue anche in questo fine settimana la somministrazione in ambito ospedaliero, con più di 200 vaccinazioni programmate.