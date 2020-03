UniMont Edolo, premio per tesi a magistrale

mercoledì, 25 marzo 2020

Riva del Garda – Il Centro di Ricerca per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna – Ge.S.Di.Mont. di UNIMONT, polo d’eccellenza dell’Università degli Studi di Milano situato a Edolo (Brescia), segnala nuovo bando di Convenzione delle Alpi, che mette in palio 8 premi per Tesi di Laurea Magistrale su tematiche riguardanti le alpi e i cambiamenti climatici.

La Convenzione delle Alpi sta organizzando una nuova edizione del premio per tesi di laurea magistrale Young Academics Award, il concorso che promuove l’impegno dei giovani nella ricerca innovativa riguardante le Alpi.

Questa edizione dello Young Academics Award della Convenzione delle Alpi verterà sul tema “Emissioni nelle Alpi: cambiamenti climatici e qualità dell’aria, misurazioni e misure” ed in particolare su questi sotto-temi correlati:

misurare le emissioni e il loro impatto nelle Alpi: dati, indicatori e scenari;

la gestione della qualità dell’aria nelle Alpi: processi, tecniche, soluzioni;

dal locale al globale: governance dei fenomeni di inquinamento atmosferico e di cambiamento climatico su diverse scale;

un approccio alpino al cambiamento climatico: misure integrate di adattamento e mitigazione, comprese soluzioni intelligenti o basate sulla natura;

comunicare la qualità dell’aria e l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici: dalla scienza alla società civile.

Non perdere l’occasione di vincere uno dei otto premi in palio del valore fino a 1.000 euro messi a disposizione dal Segretariato permanente e dalla Presidenza francese della Convenzione delle Alpi, nonché da cinque dei suoi Infopoint!

SCADENZA: 30 giugno 2020.

Tutte le informazioni relative al premio, i suoi criteri di ammissione ed il modulo di candidatura sono

disponibili qui.