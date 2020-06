Tamponi e test sierologici, Tironi: “Condizioni mature per un passo ulteriore su over 65, conviventi, costi e tariffe”

martedì, 16 giugno 2020

Brescia – “L’evoluzione del quadro epidemiologico e dell’impatto dell’emergenza globale causata dal Coronavirus consente di fare oggi quello che ieri non sarebbe stato possibile. Vale per tamponi e test sierologici come per tutti gli altri interventi legati al Covid. Ora ci sono le condizioni per un passo ulteriore su tamponi e test sierologici e la maggioranza non si è tirata indietro”. È quanto dichiara la Vicepresidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia in quota Forza Italia, Simona Tironi, sull’approvazione da parte del Consiglio regionale dell’attesa mozione su tamponi e test sierologici. “Dal primo giorno dell’emergenza, Regione Lombardia ha fatto tutto il possibile per tenere testa all’epidemia. Oggi gli strumenti da mettere in campo sono il potenziamento di uno studio epidemiologico sulla popolazione over 65, il rafforzamento di test e tamponi per i conviventi di persone positive al Virus, la gratuità dei tamponi effettuati da cittadini privati a seguito di test sierologico positivi e una tariffa standard per i laboratori privati autorizzati per l’esecuzione dei test sierologici così da evitare speculazioni. Questi punti, messi a sistema, sono un ulteriore tassello della strategia regionale, che non avrebbe avuto senso inserire singolarmente o a spot solo per fare promesse. Adesso che le condizioni sono mature abbiamo fatto un passo ulteriore e la condivisione con le minoranze è la conferma di una maggioranza capace di ascoltare e di dare concretezza ad una strategia che si è costruita con coraggio e coerenza nello scenario sconosciuto di un’emergenza senza precedenti”.