Statale 39: i sindaci di Corteno e Aprica scrivono ad Anas

sabato, 8 maggio 2021

Corteno Golgi – I sindaci di Corteno Golgi (Brescia), Ilario Sabbadini, e Aprica (Sondrio), Dario Corvi, hanno scritto ad Anas chiedendo un incontro per fare il punto sulle opere in programma e quelle legate al piano delle Olimpiadi Invernali 2026. Sono quattordici i punti da riqualificare e sistemare tra Corteno-Aprica-Tresenda. “Abbiamo chiesto quest’incontro ad Anas – afferma Ilario Sabbadini – per valutare gli interventi che sono già programmati e come l’Ente strade intende procedere”.

L’Anas ha programmato lavori di allargamento della sede stradale sulla strada statale 39 ‘del Passo dell’Aprica’ nel comune di Corteno Golgi e un cantiere è stato aperto tre anni fa ed è tuttora bloccato. Si tratta dell’intervento nel tratto dal km 20,065 al km 20,465 e consistono nell’ampliamento della sede stradale, portandola a circa a 9 metri. In alcune parti sarà rinforzato il muro di sostegno di valle della strada mentre, a monte, saranno effettuati interventi di messa in sicurezza e sistemazione delle scarpate.

Lo stop del cantiere è avvenuto per la presenza dell’arsenico, è stata individuata la soluzione per lo smaltimento di rocce e detriti con il rischio della presenza di arsenico, ma il cantiere è tuttora fermo. Nelle prossime settimane le Amministrazioni di Corteno Golgi e Aprica attendono una risposta sulle opere della statale 39.