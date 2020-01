Sci Club Valpalot corsaro nello slalom Indicative Allievi di Aprica: i risultati

giovedì, 16 gennaio 2020

Aprica – Sci Club Valpalot corsaro nello slalom Indicative Allievi di Aprica. La pista Benedetti ha ospitato oggi lo slalom speciale valido come prova indicativa della categoria allievi. L’evento odierno chiude la due giorni di competizioni organizzata dal G.B. Ski Club. Fra le porte strette di quest’oggi ad essere protagonista è stato lo sci club Valpalot che centra la vittoria, con i suoi atleti, sia nella prova femminile sia in quella maschile.

La prova “rosa” ha visto il successo di Giulia Romele, che si impone con il crono di 1’36.68. Alle sue spalle Francesca Gatta che difende i colori del Circolo Sciatori di Madesimo che chiude in 1’37.45. Terza piazza per la lecchese Sofia Parravicini in 1’37.52. A soli 4 centesimi dal podio Michelle Confortola, ASD Skiing, che chiude al quarto posto in 1’37.56. Completa la top five Maria Amadori dello sci club Valpalot che si classifica al quinto posto in 1’38.06.

Come detto sci club Valpalot assoluto protagonista di questa prova dei rapid gates anche in campo maschile grazie al successo di Federico Romele che si impone in 1’30.30. Alle sue spalle Pietro Motterlini dello Ski Racing Camp che centra il suo secondo podio sulle nevi valtellinesi dopo aver vinto la prova di ieri in gigante. Motterlini chiude in 1’31.77. Terza piazza per il lecchese Mattia Zanni in 1’33.37. Quarto e quinto posto per altri due atleti dello sci club Lecco. Luca Bianchi con il crono di 1’34.63 è quarto e Nico Picech in 1’35.56 è quinto.