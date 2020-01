Ricoverato agli Spedali Civili 62enne, la direzione ASST Valcamonica: “Non è meningite”

domenica, 5 gennaio 2020

Esine – Alta attenzione in Valle Camonica per un sospetto caso di meningite su un maschio di 62 anni che è stato ricoverato presso l’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione degli Spedali Civili di Brescia, dove sono stati eseguiti tutti gli accertamenti diagnostici del caso che hanno evidenziato una patologia non infettiva.

La direzione ASST della Valcamonica ha comunicato: “Non si è trattato di un caso di meningite e pertanto si esclude qualsiasi connessione con quanto successo in questi giorni nel vicino territorio. Nel contempo l’ASST della Valcamonica e l’ATS della Montagna hanno provveduto, per le parti di propria competenza, a eseguire indagine epidemiologica e mettere in atto tutte le azioni necessarie rispetto all’accaduto”.