lunedì, 8 giugno 2020

Malonno – Oggi e domani è aperto lo sportello Imu presso il municipio di Malonno (Brescia). I dipendenti del Comune forniranno informazioni su conteggio dell’Imu. Il servizio è attivo nella giornata odierna – lunedì 8 giugno e in quella di domani – martedì 9 giugno - dalle 9.30 alle 14.30. Per evitare assembramenti, nel pieno rispetto della normativa, è necessario prendere appuntamento al numero 0364635576. Senza appuntamento non si potrà accedere al servizio.