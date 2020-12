Malonno, onorificenza di Commendatore a don Tarcisio Moreschi e Fausta Pina

mercoledì, 30 dicembre 2020

Malonno – A due bresciani – don Tarcisio Moreschi e Fausta Pina, entrambi 73enni – il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Motivazione: “Per aver dedicato la loro vita, in ambito internazionale, alla cura, tutela e istruzione di bambini orfani e con disabilità”.

Don Tarcisio Moreschi (a destra con a sinistra Fausta Pina sinistra nella foto credit presidenza della Repubblica), originario della diocesi di Brescia, appena ordinato a Malonno nel 1975, è partito come Fidei Donum per l’Africa dove opera da 36 anni. Dal 1993, dopo il Burundi e l’ex Zaire (attuale Repubblica del Congo), è in Tanzania. In tutti questi anni ha realizzato chiese, orfanotrofi, scuole, un ospedale, un centro per bambini disabili e un servizio di assistenza sanitaria per madri sole affette da Hiv/Aids.

Fausta Pina, maestra di infanzia in pensione, è in Africa come volontaria da 25 anni e cura in particolare l’istruzione primaria e secondaria dei bambini. Insieme a Don Tarcisio è l’anima di Tumaini (che in lingua swahili significa “speranza”), un villaggio per bambini orfani che hanno fondato nel 2002. Oggi il centro ospita circa 100 bambini, di cui alcuni sieropositivi, e si occupa della loro istruzione primaria e secondaria.