Lavori sulla Statale 42, da domani chiusure e disagi tra Cividate e Breno

lunedì, 8 giugno 2020

Breno – Riprendono i lavori sui viadotti della statale 42 del Tonale e della Sp345 delle Tre Valli a Cividate Camuno e a Breno (Brescia). La manutenzione straordinaria dei cavalcavia è ritenuta una priorità in Valle Camonica. Recentemente la Provincia di Brescia ha illustrato il progetto per la manutenzione del viadotto di Cividate Camuno, con l’avvio dell’iter per l’appalto.

Invece Anas – dopo mesi di stop alle opere e non solo per l’emergenza sanitaria – riprende in questa settimana i grandi interventi sulla statale 42 del Tonale per la sistemazione del viadotto di Breno.

Da domani – martedì 9 giugno – riparte il cantiere con limitazioni al traffico per chi viaggia in direzione nord con la chiusura della strada dal chilometro 84,644 (svincolo di Cividate) al chilometro 87,225 (svincolo di Breno).

I lavori – con un costo di un milione e 850 mila euro – saranno realizzati dalla Ati Civelli Costruzioni Srl – Consorzio Stabile 3 Emme – Mosconi Srl che ha vinto l’appalto. Le opere – per la parte nord – dovrebbe concludersi entro il 10 luglio. Non sono previste limitazioni al trafifco in direzione sud.