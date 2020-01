Incendio a Malonno, distrutti due trattori e un Pick Up

mercoledì, 8 gennaio 2020

Malonno – Incendio in serata in una cascina e deposito di mezzi agricoli a Malonno (Brescia). Il rogo è divampato attorno alle 21 e sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo e di Darfo, un funzionario dalla sede centrale dei vigili del fuoco di Brescia, i carabinieri di Vezza d’Oglio e i volontari del gruppo di Protezione Civile “Le Torri” di Malonno.

L’incendio è partito dall’autorimessa dove erano parcheggiati due trattori e un Pick Up che sono andati distrutti; danneggiata anche una parte della struttura in legno che fungeva da deposito dei mezzi. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato il rogo che era ben visibile anche a centinaia di metri di distanza ed ha attirato l’attenzione dei residenti. L’intervento si è copncluso poco prima di mezzanotte.