Gara istituti Forestali, ottimo risultato di Gabriele Scalvinoni del Meneghini di Edolo

sabato, 8 maggio 2021

Edolo – Brillante partecipazione dell’indirizzo Gestione delle Risorse Forestali e Montane dell’istituto “Meneghini” di Edolo (Brescia) alla Gara Nazionale degli istituti Forestali.

In modalità online si è svolta, con sede di riferimento l’Istituto “Fanfani – Camaiti” di Pieve Santo Stefano (Arezzo), la quinta edizione della Gara Nazionale Forestale. Organizzata dall’istituto vincitore dell’edizione precedente, nella fattispecie l’ultima gara nazionale risale all’anno scolastico 2018-2019 visto che lo scorso anno, causa l’emergenza sanitaria, non è stato possibile organizzarla.

La gara ha come obiettivo la valorizzazione delle eccellenze attraverso la verifica delle conoscenze, delle abilità e dei livelli professionali raggiunti in contesti socio-culturali diversi; gli alunni provenienti da diversi Istituti Agrari Forestali di Italia si confrontano su tematiche specifiche di settore attraverso due prove: la prima prova è scritta, multidisciplinare, coinvolge le discipline maggiormente professionalizzanti l’area di indirizzo e comprende anche una parte in lingua inglese; la seconda prova si è articolata in due momenti, attraverso il colloquio sul riconoscimento botanico di specie forestali e la prova pratica sul funzionamento della motosega, DPI e altri dispositivi inerenti la Sicurezza nel Cantiere forestale.

L’istituto “Meneghini” con l’indirizzo “Gestione delle Risorse Forestali e Montane” ha sempre partecipato a questo evento e quest’anno con lo studente Gabriele Scalvinoni della classe 4F, si è piazzato al secondo posto. Il docente Lazzaro Maffeis l’ha seguito in questa prova a distanza.



Il dirigente scolastico, professoressa Raffaella Zanardini (seconda da sinistra nella foto), ha espresso piena soddisfazione “per questo brillante risultato che al contempo premia l’impegno dello studente e dei docenti dell’indirizzo Forestale, attenti a promuovere e sviluppare le abilità e le competenze professionali”. Questo riconoscimento offre altresì nuovi stimoli all’Istituto che vede proprio nell’indirizzo forestale un protagonista, attivo e propositivo, nella collaborazione con l’Università della Montagna all’interno del progetto “Percorsi di valorizzazione territoriale tra Val Camonica e Valtellina”.