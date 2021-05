Enduro, a Tolve vince Mirko Spandre: i risultati del Sebino

lunedì, 3 maggio 2021

Tolve – Un primo posto e ottimi piazzamenti per i piloti del Moto Club Sebino agli Assoluti. Nel weekend si è svolta la terza prova del Campionato Italiano a Tolve, in provincia di Potenza. Una bella gara, coronata da giornate stupende ma il team guidato da Costante Bontempi aveva parecchi assenti per infortunio, in particolare Matteo Grigis, Patrick Grigis e Michael Pogna. Inoltre, durante la gara, si sono ritirati Francesco Servalli e Lorenzo Talocci. Al termine della gara spicca il risultato di Mirko Spandre, arrivato primo sulla sua Gas Gas 450 4t e 4° assoluto (Senior), e i piazzamenti di Thomas Grigis 4° posto su Gas Gas 250 (Under) e il 6° posto di Lorenzo Staccioli su Husqvarna 300, Senior (nella foto Mirko Spandre e sotto Thomas Grigis).

A Montecalvo Versiggia (Pavia) prima prova del Campionato Regionale delle Categorie Major e Territoriali. Causa pioggia dei giorni precedenti percorso e Prove Speciali accorciate, ma sempre buoni risultati dei piloti Categoria Major con 1° Carlo Valenti KTM 250 SV; 2° Alessandro Rizza KTM 125 Top Class; 2° Aldio Cusini Beta 300 V; 3° Maurizio Rachelli KTM 250 V; 3° Matteo Pedersoli Beta 250 ME; 4° Giacomo Laidelli Puch 250 UV; 5° Gianmaria Meraviglia Honda 250 4t SV; 5° Gian Mario Menolfi KTM 250 4t M; 5° Egidio Fiorini KTM 300 M; 6° Alberto Zorloni Yamaha 250 4t MX; 7° Simone Moretti Honda 250 4t MX; 7° Nicola Mantovani Husqvarna 450 4t SV; 8° Elia Acquistapace KTM 250 4t M; 8° Stefano Predella Husqvarna 250 4t ME; 9° Alberto Gazzoli Sherco 300 M a seguire Mario Chini e il vice presidente del team Sebino, Renzo Surini.

Nella categoria territoriali 1° Daniel Casalini KTM 125; 1° Davide Susini Gas Gas 300; 4° Andrea Troletti KTM 250; 8° Diego Ferremi KTM 300; 9° Riccardo Moscardi Honda 250 4t; 10° Denis Surini Sherco 250. Altri piloti al traguardo Mirko Aili, Alessandro Di Esposto, Massimiliano Pagnoni e Renato Bertazzoli. Ora una settimana di sosta, con la possibilità di recuperare gli infortunati, poi la ripresa con gli Assoluti d’Italia a Fabriano il 16 Maggio.