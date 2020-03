Coronavirus, valvole per respiratori stampate in 3D a Edolo

lunedì, 23 marzo 2020

Edolo – A Edolo si stampano in 3D valvole per i dispositivi di terapia intensiva come aiuto a fronteggiare l’epidemia covid-19.

L’iniziativa è della Chiocciola Service S.n.c. che nella località della Valle Camonica si è ispirata al progetto di trasformazione della maschera da sub Decathlon in maschera C-PAP ospedaliera per terapia sub-intensiva, il cui prototipo è già stato utilizzato all’Ospedale di Chiari.

Il lavoro sperimentale è di due giovani ragazzi, Andrea e Armando, nell’azienda edolese.

Per info: https://www.facebook.com/chiocciolaservice