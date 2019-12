Edolo: querelle sovracanoni Enel, polemiche in Consiglio comunale

domenica, 29 dicembre 2019

Edolo – Polemiche tra maggioranza e opposizione sulla questione dei sovracanoni Enel in Consiglio comunale a Edolo (Brescia). La vicenda si trascina da anni tra carte bollate, tribunali e battaglie politiche con l’opposizione di “Insieme Edolo Vive” guidata dal capogruppo Ivan Moles che ha presentato due esposti, uno alla Prefettura di Brescia e l’altro alla Corte dei Conti, e la maggioranza di “Io Amo Edolo” ha individuato una soluzione e avviato una trattativa con Enel.

I FATTI - Nel 2002 Enel Produzione chiamò a giudizio, dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano, il Comune di Edolo sostenendo che aveva realizzato in provincia di Brescia un impianto di produzione di energia elettrica, il quale utilizzava le acque di un ramo del fiume Oglio e di numerosi affluenti di tale corso d’acqua e restituiva le portate derivate dal fiume; l’impianto, oltre ad utilizzare le portate naturalmente affluenti nel corso d’acqua, effettuava il pompaggio, in una vasca sita in prossimità del Comune di Edolo, di una parte della portata idrica derivata, per utilizzarla nuovamente nei momenti di massima richiesta di energia elettrica. Nel 2001 il Comune di Edolo aveva chiesto il pagamento dei sovracanoni relativi all’impianto di pompaggio per gli anni 1999, 2000 e 2001 e avevano intimato ad Enel Produzione S.p.a. di pagare la somma di 1.891.895.074 lire, il 28 dicembre 2001 Enel Produzione S.p.a. aveva disposto il pagamento delle somme che riteneva dovute.. A tale ingiunzione fecero seguito altre due ingiunzioni emanate dal solo Comune di Edolo, il quale precisò che l’importo di 1.854.572,21 euro, di cui alla terza ingiunzione in parola, comprendeva tutti i sovracanoni pretesi per gli anni dal 1999 al 2003.

Con sentenza del 6 giugno 2019 la Cassazione ha posto fine alla vicenda e dato ragione a Enel, quindi il Comune di Edolo dovrebbe versare 1.854.572, 21 euro a Enel.

LA TRATTATIVA - Il sindaco e la Giunta comunale hanno avviato una trattativa con Enel e nel 2020 sarà sottoscritto l’accordo. Durante il Consiglio comunale il sindaco Masneri ha ribadito che la questione ha origine nelle precedenti amministrazioni, quindi è stata ereditata dal passato fin dal 2014 e un debito fuori bilancio porterebbe inevitabilmente a una maggiore tassazione per le famiglie edolesi. L’accordo dovrebbe prevedere una dilazione dei pagamenti su base decennale. Durante la discussione ci sono state polemiche tra maggioranza e opposizione, Ivan Moles si è detto insoddisfatto della documentazione presentata e il consigliere di minoranza Christian Ramus ha annunciato che non parteciperà più ai Consigli comunali fin quando non sarà presentata tutta la documentazione. Il sindaco Luca Masneri ha invece parlato di tradimento dei cittadini edolesi da parte della minoranza. La querelle sui sovracanoni avrà sicuramente un altro atto e il finale deve ancora essere scritto.