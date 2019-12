Edolo, Consiglio Comunale e cittadinanza onoraria all’ultimo reduce Ugo Balzari

giovedì, 26 dicembre 2019

Edolo – Il Consiglio comunale di Edolo (Brescia) conferirà la cittadinanza onoraria a Ugo Balzari, ultimo reduce delle Seconda Guerra Mondiale, Reggimento 5° Alpini, battaglione Edolo.

La decisione sarà presa nella seduta consiliare, in programma domani sera, venerdì 27 dicembre con inizio alle 20.30. Il sindaco Luca Masneri, durante la cerimonia di conferimento delle benemerenze civiche aveva infatti anticipato: “Nel prossimo Consiglio comunale decideremo di conferire la cittadinanza onoraria a Ugo Balzari, ultimo reduce della campagna di Russia e del battaglione Edolo“.

Reduce - Ugo Balzari (nella foto), 97 anni, milanese, ingegnere, nel maggio 1942, diventò alpino, lo mandano prima a Edolo, poi a Torino, quindi partecipò alla campagna di Russia. “Partimmo per la Russia con i treni merci – raccontò in un incontro con gli studenti – arrivammo in Ucraina e camminammo per 30 chilometri al giorno e per 15 giorni filati e ci definirono truppe autotrasportate”. Dal 17 al 26 gennaio 1943 con le truppe italiane, dove c’erano tra gli altri il capitano Peppino Prisco e don Carlo Gnocchi come cappellano, percorsero a piedi 260 chilometri, a 40 gradi sottozero. Oggi Ugo Balzari, tra l’altro socio del gruppo Ana di Vezza d’Oglio, è l’ultimo alpino vivo del battaglione Edolo.

Provvedimenti - Nel consiglio comunale di domani sera, oltre al conferimento della cittadinanza onoraria a Ugo Balzari, saranno discussi sei argomenti, tra cui la revoca di una delibera consiliare del 29 dicembre 2015 in cui si manifestava l’interessa per l’acquisto dell’immobile di proprietà del Bim a Edolo, l’organizzazione del servizio pubblico dei parcheggi a pagamento ubicati sul territorio comunale, autorizzazione alla gestione esternalizzata tramite concessione a terzi e la comunicazione relativa alla trattativa Enel concernente la questione sovraccanoni dopo la sentenza della Cassazione del 6 giugno 2019.