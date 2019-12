Edolo: auguri natalizi e castagnata in piazza Martiri

sabato, 21 dicembre 2019

Edolo – L’Associazione Amici dei vigili del fuoco di Edolo 1890 organizza la tradizionale castagnata nel centro storico di Edolo (Brescia). L’appuntamento ha un grande significato ed è l’occasione per incontrarsi, scambiarsi gli auguri delle imminenti festività natalizie, assaggiare uno dei prodotti tipici della Valle Camonica e sostenere le diverse iniziative. Per il maltempo d’inizio novembre l’evento era stato rinviato a domenica 22 dicembre.

I l programma prevede per domani – domenica 22 dicembre – alle 14 l’accensione dei bracieri in piazza Martiri della Libertà di Edolo, dalle 15 alle 18 la distribuzione di caldarroste, vin brulé e the caldo.

Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto al distaccamento dei vigili del fuoco di Edolo per l’acquisto di nuove attrezzature.