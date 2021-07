Dramma sulla strada di Aprica, morto ciclista 70enne

domenica, 18 luglio 2021

Aprica – Colto da malore, ciclista muore sulla strada di Aprica (Sondrio). Oggi i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo stavano raggiugendo Trivigno per un intervento di soccorso, quando sono stati richiamati da alcune persone per un ciclista 70enne che era caduto a terra. Sul posto – in territorio di Aprica – sono giunte un’ambulanza di base di Aprica e un’automedica da Tirano, oltre ai carabinieri della Compagnia di Tirano.

Le condizioni del ciclista 70enne sono apparse subito gravissime e poco dopo è deceduto. L’elicottero del 118, partito dalla centrale di Caiolo, ha fatto rientro alla base e i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.