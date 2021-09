Corteno Golgi: il 26 settembre esercitazione A.I.B. in località Camprena

mercoledì, 22 settembre 2021

Corteno Golgi – Esercitazione A.I.B. in località Camprena di Corteno Golgi (Brescia) domenica 26 settembre.

“La Comunità Montana ha il compito di coordinare i gruppi in caso di incendio per tutelare il nostro territorio, per questo è fondamentale esercitarsi, per farsi trovare pronti nel momen to del bisogno”, spiega Gian Battista Sangalli, responsabile del Servizio Antincendi boschivi e Protezione Civile.

“Tutti gli anni – prosegue Sangalli –per questo motivo organizziamo un’esercitazione generale cui partecipano tutti i 38 gruppi che costituiscono il Servizio AIB della Valle Camonica. Ecco quindi che Domenica 26 settembre le squadre di volontari AIB, per un totale di circa 150 unità, si metteranno alla prova sia per quanto riguarda la lotta attiva agli incendi, sia per testare le radio comunicazioni ed il coordinamento dei vari gruppi”.

Già dal primo mattino ogni gruppo che parteciperà all’esercitazione verrà allertato dal GICOM e dovrà raggiungere partendo dalla propria sede, il luogo di intervento, simulando pertanto un intervento su un evento reale.

Da lì verrà dato inizio all’esercitazione, in particolare: simulare operazioni di spegnimento anche con utilizzo di motopompe, vasche mobili; definire la catena di comando con attenzione al rispetto dei ruoli e realizzazione di una catena d’acqua per la lotta attiva all’incendio. Al termine verrà effettuato un briefing per valutare i punti di forza e le azioni di miglioramento.

“Quando scoppia un incendio, ogni minuto è decisivo, la nostra Valle deve farsi trovare pronta per poter combattere uno dei più grandi nemici dell’ambiente, oltre che dell’uomo”, dichiara Massimo Maugeri, assessore con delega alla Protezione Civile.

“Quando il nostro territorio brucia, con lui se ne vanno ecosistemi unici nel suo genere, le esercitazioni ci permettono di migliorare e di dare il massimo in caso di necessita. Il mio grazie va a tutti i volontari che ogni giorno sono a disposizione per la lotta attiva e la prevenzione degli incendi”, conclude Maugeri.