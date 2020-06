Coronavirus, in Lombardia 23 nuove vittime: i dati in Valle Camonica, Valtellina e Valchiavenna

sabato, 13 giugno 2020

Brescia – L’aggiornamento odierno sull’andamento epidemiologico Covid-19 sul territorio è di un nuovo caso in Valle Camonica (1878 totali di cui 360 nelle RSA/RSD) e un guarito (1377 complessivi). Tra Valtellina e Valchiavenna i contagiati complessivi salgono a 1507 con cinque nuove persone guarite (977). In Valle Camonica (200 totali) e in provincia di Sondrio (204) nessuna nuova vittima nelle ultime 24 ore, mentre in Lombardia sono 23 con 210 nuovi positivi. Di seguito i dati regionali nel dettaglio:

- i tamponi effettuati: 883.305 (+9.474)

ieri: 873.831 (+14.837)

giovedì: 858.994 (+13.376)

- attualmente positivi: 16.785 (-239)

ieri: 17.024 (-316)

giovedì: 17.340 (-517)

- totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 91.414

- i nuovi casi positivi: 210 (2,2% rapporto con i tamponi giornalieri)

ieri: 272 (1,8% rapporto con i tamponi giornalieri)

giovedì: 252 (1,9% rapporto con i tamponi giornalieri)

- i guariti/dimessi: 58.201 (+426)

ieri: 57.775 (+557)

giovedì: 57.218 (+744)

- in terapia intensiva: 96 (-1)

ieri: 97 (=)

giovedì: 97 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 2.252 (-105)

ieri: 2.357 (-131)

giovedì: 2.488 (-77)

- i decessi: 16.428 (+23)

ieri: 16.405 (+31)

giovedì: 16.374 (+25)

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

Milano 23.766 (+97) di cui 10.112 (+38) a Milano citta’

Bergamo 13.766 (+22)

Brescia 15.238 (+21)

Como 3.976 (+6)

Cremona 6.546 (+15)

Lecco 2.782 (+4)

Lodi 3.534 (+1)

Mantova 3.402 (+3)

Monza e Brianza 5.640 (+13)

Pavia 5.472 (+16)

Sondrio 1.517 (+1)

Varese 3.755 (+5)

e 2.020 in fase di verifica.