Coronavirus, il bollettino regionale della Lombardia

sabato, 1 maggio 2021

Sondrio – 52 nuovi decessi con Covid-19 in Lombardia. Prosegue il calo dei ricoveri, il trend dei contagi non si discosta dall’andamento della settimana. 232 i casi registrati nel Bresciano, 38 a Sondrio e provincia, mentre complessivamente in regione oltre un milione di somministrazioni di vaccini ha riguardato gli over80.

– i tamponi effettuati: 9.534.440 (+59.144)

ieri: 9.475.296 (+53.645, di cui 33.441 molecolari e 20.204 antigenici)

giovedì: 9.421.651 (+51.253, di cui 32.877 molecolari e 18.376 antigenici)

mercoledì: 9.370.398 (+56.993, di cui 36.709 molecolari e 20.284 antigenici)

martedì: 9.313.405 (+35.798, di cui 16.914 molecolari e 18.884 antigenici)

– i nuovi casi positivi: 2.139

ieri: 2.214 (di cui 124 ‘debolmente positivi’)

giovedì: 2.304 (di cui 120 ‘debolmente positivi’)

mercoledì: 2.442 (di cui 89 ‘debolmente positivi’)

martedì: 1.369 (di cui 58 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi: 722.214 (+2949)

ieri: 719.265 (+1.762, di cui 3.814 dimessi e 715.451 guariti)

giovedì: 717.503 (+2.461, di cui 3.729 dimessi e 713.774 guariti)

mercoledì: 715.042 (+3.177, di cui 3.766 dimessi e 711.276 guariti)

martedì: 711.865 (+1.228, di cui 3.899 dimessi e 707.966 guariti)

– in terapia intensiva: 536 (-14)

ieri: 550 (-7)

giovedì: 557 (-18)

mercoledì: 575 (-7)

martedì: 582 (-19)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.403 (-92)

ieri: 3.495 (-102)

giovedì: 3.597 (-110)

mercoledì: 3.707 (-112)

martedì: 3.819 (-5)

– i decessi: 32.922 (+52)

ieri: 32.870 (+41)

giovedì: 32.829 (+40)

mercoledì: 32.789 (+47)

martedì: 32.742 (+54)