Coronavirus, 25 morti in Lombardia: terapie intensive sotto quota 500. A Sondalo 73 ricoveri: i dati

venerdì, 7 maggio 2021

Sondalo – Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-22) e nei reparti (-104). A fronte di 51.195 tamponi effettuati, sono 1.759 i nuovi positivi (3,4%). I guariti/dimessi sono 2.680.

Rispetto a lunedì scorso il numero dei malati in cura al Morelli di Sondalo, ospedale covid-19 per la provincia di Sondrio, è passato da 84 a 73, di cui nove in terapia intensiva. Il saldo tra dimissioni e nuovi ricoveri è positivo: 18 a 13. Lo scorso fine settimana non si erano registrati decessi mentre da lunedì scorso sono stati sei, tre uomini e tre donne, di cui uno nato negli anni Venti, uno negli anni Trenta, due negli anni Quaranta e due negli anni Cinquanta. Di seguito il bollettino regionale lombardo di oggi e il confronto coi giorni precedenti.

– i tamponi effettuati: 9.775.509 (+51.195, di cui 31.892 molecolari e 19.303 antigenici)

ieri: 9.724.314 (+54.722, di cui 36.254 molecolari e 18.468 antigenici)

mercoledì: 9.669.592 (+50.251, di cui 32.403 molecolari e 17.848 antigenici)

martedì: 9.619.341 (+39.365, di cui 18.497 molecolari e 20.868 antigenici)

lunedì: 9.579.976 (+15.287, di cui 11.385 molecolari e 3.902 antigenici)

– i nuovi casi positivi: 1.759 (di cui 107 ‘debolmente positivi’)

ieri: 2.151 (di cui 103 ‘debolmente positivi’)

mercoledì: 1.557 (di cui 72 ‘debolmente positivi’)

martedì: 1.354 (di cui 41 ‘debolmente positivi’)

lunedì: 637 (di cui 47 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 735.292 (+2.680, di cui 3.578 dimessi e 731.714 guariti)

ieri: 732.612 (+1.352, di cui 3.567 dimessi e 729.045 guariti)

mercoledì: 731.260 (+2.420, di cui 3.439 dimessi e 727.821 guariti)

martedì: 728.840 (+1.407, di cui 3.503 dimessi e 725.337 guariti)

lunedì: 727.433 (+4.618, di cui 3.507 dimessi e 723.926 guariti)

– in terapia intensiva: 491 (-22)

ieri: 513 (-6)

mercoledì: 519 (-6)

martedì: 525 (-10)

lunedì: 535 (-7)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.968 (-104)

ieri: 3.072 (-116)

mercoledì: 3.188 (-75)

martedì: 3.263 (+48)

lunedì: 3.215 (-75)

– i decessi: 33.106 (+25)

ieri: 33.081 (+35)

mercoledì: 33.046 (+32)

martedì: 33.014 (+41)

lunedì: 32.973 (+28)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 582 di cui 199 a Milano città;

Bergamo: 130;

Brescia: 224;

Como: 136;

Cremona: 61;

Lecco: 55;

Lodi: 18;

Mantova: 78;

Monza e Brianza: 160;

Pavia: 66;

Sondrio: 42;

Varese: 176.