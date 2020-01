Controesodo natalizio con traffico sulle statali 42 e 38

domenica, 5 gennaio 2020

Edolo – Controesodo dalla vacanze natalizie, altro pomeriggio difficile sulla statale 42 all’altezza di Edolo e tra Esine e Darfo. Rallentamenti anche sulla statale 38 dello Stelvio.

Sulla statale 42 del Tonale il flusso d’auto proveniente dall’Alta Valle Camonica, in direzione delle città, soprattutto Bergamo e Brescia, è andato aumentando dalle 15 fino alla serata con code tra la località Iscla e Sonico. Edolo ha registrato anche in questa giornata festiva code per l’elevato passaggio di veicoli.

Oltre alla vecchia galleria, in alcune fasce orarie si creano code per il passaggio a livello con le sbarre abbassate mediamente 4 minuti, provocando inevitabili conseguenze sul traffico. Altri rallentamenti in serata, sempre sulla statale 42 tra Esine e Darfo Boario e tra Pian Camuno e lo svincolo per Brescia.

Sulla statale 38 dello Stelvio i maggiori problemi sono stati a Tirano e tra Poggiridenti e Berbenno.