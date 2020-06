Cevo, dopo la frana riapre la Strada Provinciale 84

sabato, 6 giugno 2020

Cevo – Riapre la Strada Provinciale 84 che porta da Berzo Demo a Cevo (Brescia). La circolazione era stata sospesa nel territorio di Cevo a metà maggio a seguito di un distacco di materiale dalla parete rocciosa: ieri l’intervento dei rocciatori specializzati per il disgaggio, predisposte le barriere tipo new jersey a protezione provvisoria della strada lungo la corsia di valle, addossando il materiale accumulato al piede del versante per creare una zona di accumulo dei massi ai piedi del pendio e la corsia lato monte.

I lavori sulla Sp84 proseguiranno anche per buona parte del periodo estivo, con l’istituzione del senso unico alternato nei tratti interessati.