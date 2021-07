C6?! Young, parte il progetto giovani in Valle Camonica

lunedì, 19 luglio 2021

Darfo Boario Terme – Patto territoriale per i giovani della Valle Camonica. L’obiettivo è creare una Rete, mettendo al centro i ragazzi e i giovani, pensando al futuro e realizzando insieme azioni concrete. Al progetto lavorano l’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, la Cooperativa Sociale Sol.Co. Camunia, i Comuni di Valle Camonica, un gruppo di giovani amministratori locali, diversi gruppi oratoriali, youth worker ed altre realtà educative camune.

Il progetto – C6?! Young rientra nella progettualità di Comunità Montana di Valle Camonica verso un Patto territoriale per i giovani ed è stato presentato alla presenza del sindaco di Malegno, Paolo Erba e dell’assessore alla Comunità Montana Valle Camonica, Ilario Sabbadini. Lo scopo è dare ai giovani della Valle Camonica (18-35 anni) e soprattutto ai giovanissimi (12-20 anni) delle occasioni di crescita personale, strutturando una serie di eventi estivi e un ciclo di azioni-servizi, a partire dall’autunno 2021.

La pandemia ha fortemente colpito i giovani della Valle Camonica, privandoli della possibilità di relazionarsi in modo costruttivo con i propri coetanei.



Il progetto parte quindi dalla lettura delle esigenze del contesto Valle Camonica in termini di partecipazione attiva e aggregazione giovanile. Il messaggio: “Se hai tra i 12 e i 20 anni, preparati per gli eventi dell’estate 2021 e tieniti pronto per i workshop da ottobre in poi; se hai tra i 18 e i 35 anni: dacci una mano a progettare nuove politiche giovanili per il nostro territorio”. Primo appuntamento martedì 27 luglio al lago della Vacca per i ragazzi tra i 12 e il 20 anni. Il progetto è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia, come da “Bando Estate Insieme”.