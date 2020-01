Berzo Demo, rifugio Loa: inquirenti al lavoro per chiarire le cause del rogo

mercoledì, 8 gennaio 2020

Berzo Demo – “Ricostruiremo il rifugio Loa”. Giambattista Bernardi, sindaco di Berzo Demo (Brescia), dopo una giornata di sopralluoghi, è determinato: il rifugio Loa tornerà a splendere. Ristrutturato nel 2013, è stato un punto di riferimento per residenti e turisti in questi anni e l’Amministrazione Bernardi dopo il rogo che ha distrutto l’intera struttura è già al lavoro per trovare le soluzioni e avviare la fase di ricostruzione. Il Comune con i suoi tecnici si è già mosso anche per valutare il tipo di intervento da effettuare.

Intanto, dopo l’incendio dell’altra notte, poco è rimasto oltre la struttura in muratura che tra l’altro dovrà essere valutata anche la stabilità. Arredi e copertura in legno sono andati completamente distrutti. C’è già stato un sopralluogo dei tecnici del Noa dei Carabinieri per fare chiarezza sulle cause dell’incendio al rifugio Loa di Berzo Demo (Brescia).

Le ipotesi al vaglio anche dei tecnici Nia (Nucleo Investigativo Antincendi) sono: rogo per cause accidentali oppure incendio doloso. Dopo il lavoro degli inquirenti sarà avviato il lavoro dei periti che dovranno quantificare i danni.