venerdì, 24 settembre 2021

Darfo Boario Terme – Diverse segnalazioni secondo le quali alcune persone starebbero contattando i cittadini per un’indagine proposta dal Centro Servizi Provinciale sull’acqua potabile di casa. La Provincia di Brescia ha precisato che non dispone di alcun Centro Servizi, non ha avviato nessuna indagine e soprattutto nessun dipendente della Provincia si reca personalmente presso le abitazioni dei cittadini.

Di seguito la video-dichiarazione del presidente Alghisi: