Trentino: spesa di 80 euro a testa per il cenone, 105 euro per il veglione

martedì, 31 dicembre 2019

Trento – Notte di San Silvestro speciale con una spesa media di circa 80 euro a persona per il cenone, 105 euro per il veglione e in due locali su tre si brinda con spumante italiano. Come ogni anno saranno tanti gli italiani che sceglieranno di aspettare il nuovo anno fuori dalle mura domestiche. Per la precisione, si tratta di 5,6 milioni di clienti in oltre 78mila ristoranti aperti per l’appuntamento della notte di San Silvestro. Questi ultimi in leggera diminuzione rispetto al 2018 (-1,3%).

Ottimismo tra gli operatori che, in ben tre casi su quattro, ritengono abbastanza probabile il tutto esaurito nel proprio locale.

Nello specifico il 37,8% è assolutamente convinto che ci sarà il pienone, il 37,8% lo ritiene assai probabile e solo il 24,4% si dichiara scettico. Il giro di affari complessivo è stimato a 445 milioni di euro. Inoltre, per la fine dell’anno si registra una grande attenzione da parte dei ristoratori verso i prodotti made in Italy.

Infatti, su un totale di 1,6 milioni di bottiglie stappate, lo spumante italiano avrà l’esclusiva nel 64% dei locali.

In circa un ristorante su quattro si potrà scegliere se festeggiare con bollicine nostrane o champagne e solo in poco più del 10% dei locali l’offerta si limiterà allo champagne.

“La notte di San Silvestro è un appuntamento fondamentale per tanti ristoratori italiani. Anche quest’anno parliamo di numeri molto importanti per il nostro settore, – dice Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe. – Ci fa piacere constatare che cresce l’attenzione degli operatori nei confronti dei prodotti italiani”.

“Ne è testimonianza il fatto che in due ristoranti su tre si punterà sull’ottimo spumante italiano. Si riscopre anche l’abbinamento tra spumante dolce e dessert, un ritorno a quel connubio che ha caratterizzato le feste di Natale di generazioni di italiani. Speriamo che questo dato sia di buon auspicio per il 2020″.

di Chiara Panzeri