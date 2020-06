Trentino, prosegue la campagna di tamponi nei Comuni più colpiti dalla pandemia

mercoledì, 17 giugno 2020

Sella Giudicarie – Prosegue la campagna di tamponi effettuati con modalità “drive through”’, ovvero a bordo della propria automobile, nei Comuni trentini maggiormente interessati dalla pandemia di Coronavirus, ovvero con indice di prevalenza superiore al 2 per cento. Dopo Giustino, Massimeno e Caderzone Terme, oggi e domani è la volta di Sella Giudicarie e venerdì 19 giugno di Castel Condino, Valdaone, Bondone.

Dopo la pausa del weekend si riprenderà lunedì 22 con Storo, dove la possibilità di effettuare il tampone sarà estesa anche a martedì 23 (la durata della campagna nei diversi Comuni è determinata dal numero di abitanti potenzialmente interessati).

I Comuni sono naturalmente parte attiva di questa procedura. Ad essi spetta, in collaborazione con l’Apss, l’organizzazione della logistica – individuazione del luogo nel quale organizzare i prelievi, opportunamente attrezzato – e il sistema di chiamata dei cittadini, con comunicazione del sindaco (l’adesione, lo ricordiamo, è volontaria).

I Comuni interessati in questa fase sono in tutto 13. I tamponi vengono effettuati da personale dell’Apss suddiviso in due squadre, indicativamente su due turni nell’arco della giornata: 9-13 e 13-17.