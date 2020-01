Trentino, a Cles l’ultimo nato del 2019 e il primo del 2020. Tutti i dati dello scorso anno

mercoledì, 1 gennaio 2020

Cles – A Cles i record di primo e ultimo nato tra 2019 e 2020 in Trentino. L’ultimo parto dello scorso anno in provincia è infatti avvenuto nell’ospedale noneso alle 22.58 di ieri, mentre Nicole, di circa 3.5 kg, è venuta alla luce alle 1.37 per la gioia della famiglia proveniente da Livo.

A Rovereto un parto cesareo ha permesso la nascita dell’algerino Rayan, 2.68 kg, di Ala alle 11.42 di ieri, seguito da Alessio, 3.1 kg di Torbole, alle 2.37 di stanotte.

TRENTO

Si chiama Samuele il primo nato a Trento del 2020. La famiglia proviene da Tione: alle 2.11 il parto, col neonato che pesa quasi quattro chili.

Ha chiuso invece il 2019 venendo alla luce alle 22.42 un altro maschietto, che è stato chiamato Elia dalla famiglia residente a Predaia.

DATI NATI 2019

In Trentino complessivamente sono 4041 i bambini nati nel 2019, fermando il costante e drastico calo dal 2010. Nel 2018 il dato fu di 4012, in sequenza i precedenti furono 4156, 4289 e 4533. Lo scorso anno ha visto la nascita di 2424 persone all’ospedale Santa Chiara di Trento, 2079 a Rovereto, 372 a Cles e 166 a Cavalese. Quasi uno su quattro sono extracomunitari, leggera prevalenza di maschi (2097), con 65 gemelli.