Melinda, Morgana incanta il mercato europeo

giovedì, 28 maggio 2020

Cles – È quasi giunta al termine la campagna di vendita di Morgana per questa stagione 2019-2020. In Italia e in Germania il riscontro da parte di clienti e consumatori è stato positivo fin da subito, entusiasti della qualità e gusto di questa varietà. In primis sul mercato tedesco, dove Morgana raccoglie consensi da ben tre stagioni, e poi su quello italiano, dove la nuova varietà ha fatto il suo debutto alcune settimane fa. Ampia soddisfazione espressa anche dai frutticoltori per la generosità in termini di produzione, tale che negli ultimi mesi sono sempre di più gli agricoltori che stanno scegliendo Morgana per il proprio business futuro.

Nicola Magnani, Direttore Commerciale di Melinda, conferma il successo di questa prima stagione commerciale in Italia: “Partner e clienti hanno dimostrato di apprezzare sia il prodotto in quanto tale, coltivato dai nostri frutticoltori del Consorzio Melinda, che l’immagine di marca scelta per Morgana. In Val di Non le prime piante di questa varietà sono arrivate nel 2017 e prevediamo in futuro di arrivare a produrre oltre 10.000 tonnellate l’anno. La campagna 2019-2020 è stata la prima con quantitativi sufficienti per avviare la commercializzazione ufficiale in Italia. Il debutto è stato assolutamente positivo, gradimento dimostrato anche dalle numerose rotazioni di questa varietà a scaffale, che hanno fatto esaurire le scorte prima del previsto.”

Caratteristica distintiva di Morgana è la spiccata succosità, molto elevata rispetto a tutte le altre varietà di mele, e il gusto complessivamente molto equilibrato con componenti zuccherini che si adattano perfettamente al livello di acidità. Parlando di proprietà organolettiche, Morgana riesce ad assicurare un altissimo grado di omogeneità e costanza dei diversi frutti e le sue peculiarità rimangono inalterate per molto tempo. Oltre alla succosità e all’alto livello di omogeneità, Morgana vanta infatti una shelf life particolarmente elevata, che in futuro, con la produzione a completo regime, consentirà una stagione di vendita di 12 mesi, garantendo così un servizio di fornitura continuativo ideale per i clienti.

Anche l’immagine del marchio ha svolto un ruolo importante. Morgana è una mela club, rappresentata da un brand che richiama la caratteristica propria di questa tipologia di mela: la succosità. Logo e colore sul packaging trasmettono un’esplosione di freschezza al primo morso, un messaggio chiaro ai consumatori che evidenzia questa sua particolarità distintiva e così tanto apprezzata.

La varietà club Morgana è gestita da ABCz (Belgio), proprietario della licenza varietale e commercializzata dai singoli membri del MAG – Morgana Apple Group, composto da quattro partner europei: Melinda (Italia), Mergelland Fruitland (Olanda), BFV (Belgio) e Krings (Germania).