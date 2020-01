I lavori sulla statale 42 alle Crozze di Mezzana nel 2021

venerdì, 17 gennaio 2020

Mezzana – Nel 2021 saranno effettuati i lavori in località “Crozze” di Mezzana (Trento). E’ questa la risposta all’interrogazione del gruppo provinciale PATT, primo firmatorio Ugo Rossi (nella foto). Nella seduta del Consiglio provinciale di Trento, il capogruppo Ugo Rossi ha illustrato l’interrogazione, depositata a inizio dello scorso novembre.

“Nel febbraio 2018 - ha spiegato Ugo Rossi – l’Amministrazione provinciale aveva ottenuto dal Ministero dell’Infrastrutture e Trasporti il finanziamento di 3 milioni di euro sui fondi di sviluppo e coesione (asse tematico D messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente, ndr) realizzare “interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria di tratti particolarmente pericolosi” sulla statale 42 Tonale-Mendola dal Km 169 + 700 al Km 170+100, in località “Crozze”, Comune di Mezzana”.

L’inserimento nel piano di finanziamento era finalizzato a completare la messa in sicurezza dell’intera tratta denominata Crozze, il cui primo lotto, più vicino all’abitato, era già in fase esecutiva ed è stato ultimato nell’estate 2019.

Nell’interrogazione il consigliere Ugo Rossi ha chiesto alla Giunta provinciale “Se intende confermare o meno l’utilizzo delle previste risorse statali per il completamento del tratto delle “ Crozze” e in caso di risposta positiva in quali tempi si intenda procedere con l’intervento”.

L’assessore provinciale agli enti locali Mattia Gottardi ha comunicato che nel 2020 sarà ultimata la fase progettuale e avviato l’iter dell’appalto e nel 2021 verranno attuate le opere di ampliamento della statale 42 in località “Crozze”.