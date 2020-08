Golf Lab Tour 2020, bilancio e vincitori al Dolomiti Club

lunedì, 17 agosto 2020

Sarnonico – Ieri si è svolto per il terzo anno consecutivo, il torneo Golf Lab Tour 2020. Golf Lab, azienda con una lunga e consolidata esperienza fornisce bastoni da golf di qualità pari a quella utilizzata per i grandi campioni. Offre un’assistenza diretta ai giocatori: sostituzione di grips e shafts ed applicazione di grafiche sulle teste dei drives e dei legni. Inoltre, Golf Lab organizza un circuito con svariate tappe tra i più bei campi d’Italia con finale nazionale che si svolgerà sabato 17 ottobre 2020 nello splendido campo sardo di IS Molas (Cagliari). I primi di ogni categoria più il primo lordo si sono qualificato di diritto a questa finale in terra sarda.

Gli iscritti alla gara erano circa una novantina i quali hanno potuto giocare su un campo ottime condizioni con green ben rasati e scorrevoli. A fine giro i giocatori hanno potuto usufruire del servizio express di cambio grip e gustato un rinfresco a base di aloe vera offerto dallo sponsor.

A fine giornata i vincitori sono stati:

1° NETTO 3^ cat. FRACASSO AURORA 38 punti

Qualificato alla finale

1° NETTO 2^ cat. ZANELLA RENATO 39 punti

Qualificato alla finale

1° NETTO 1^ cat. MINNEI RENATO 37 punti

Qualificato alla finale

1° LORDO BINI MAXIMILIAN 33 punti

Qualificato alla finale

A conclusione dell’evento consueta premiazione di giornata ricca di prodotti gastronomici artigianali come grappe e spumanti sempre molto graditi.