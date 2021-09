Coronavirus, i dati in Lombardia e Trentino

giovedì, 23 settembre 2021

Sondrio – Tre nuovi decessi con Covid-19 in Lombardia. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-5). A fronte di 54.042 tamponi effettuati, sono 443 i nuovi positivi (0,8%). I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 54.042, totale complessivo: 14.651.836

– i nuovi casi positivi: 443

– in terapia intensiva: 61 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 412 (-5)

– i decessi, totale complessivo: 33.999 (+3)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 108 di cui 57 a Milano città;

Bergamo: 29;

Brescia: 67;

Como: 30;

Cremona: 21;

Lecco: 10;

Lodi: 7;

Mantova: 12;

Monza e Brianza: 15;

Pavia: 30;

Sondrio: 4;

Varese: 79.

La situazione in Trentino

Dopo due giorni contrassegnati da lutti, oggi fortunatamente non si registra alcun decesso nel rapporto covid dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. I nuovi contagi sono 36, aumentano i ricoveri in ospedale mentre le vaccinazioni questa mattina hanno superato quota 730mila.

Quasi 3.700 i tamponi analizzati ieri, fra i quali 355 molecolari che hanno individuato 18 casi postivi e confermato altre 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Il numero più consistente di test come sempre è riferito agli antigenici che ieri sono stati 3.327, con 18 casi che poi sono risultati positivi.

I contagi continuato a interessare le coorti scolastiche: 12 i bambini o ragazzi che sono risultati positivi ieri (1 tra 3-5 anni, 3 tra 6-10 anni, 3 tra 11-13 anni e 5 tra 14-19 anni). Ci sono anche 6 nuovi contagi fra anziani (3 in fascia over 80 ed altri 3 in quella 60-69 anni

A causa di altri 3 nuovi ricoveri e considerato che ieri nessuno è stato dimesso, attualmente in ospedale ci sono 21 pazienti covid, dei quali 3 si trovano tutt’ora in rianimazione.

I vaccini somministrati fino a questa mattina erano 730.284, di cui 338.033 seconde dosi. Le cifre riferite alle fasce over 80, 70-79 e 60-69 anni sono rispettivamente 67.909, 91.779 e 109.889 dosi. Infine i guariti che ieri sono aumentati di altri 12 casi: il totale da inizio pandemia è pari a 46.337.

Da domani sera alle 23 le persone ultra fragili e con più di 80 anni potranno prenotare la terza dose del vaccino anti Covid-19 al Cup online dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari attraverso le rispettive «card» di riferimento. Come per la prima e seconda dose gli ultra fragili riceveranno un sms di invito per prenotare al Cup online. Attenzione alle tempistiche: gli ultra fragili possono prenotare il vaccino almeno 28 giorni dopo la seconda dose, mentre gli over 80 (nati nel 1941 o negli anni precedenti) devono attendere almeno sei mesi dall’ultima dose. La terza dose può essere prenotata in qualsiasi centro vaccinale del territorio e non necessariamente dove sono state fatte le prime due. Gli over 80 possono fare la terza dose anche dal proprio medico di medicina generale, se aderisce alla campagna vaccinale.

Può prenotare la vaccinazione anche chi ha contratto il Covid e ha concluso il ciclo vaccinale con una sola dose.

Rientra nella categoria degli ultra fragili:

– chi soffre di una patologia immunodepressiva,

– chi assume farmaci che deprimono il sistema immunitario,

– i soggetti trapiantati o in attesa di trapianto,

– i malati oncologici,

– chi ha una patologia rara,

– chi fa il trattamento di dialisi peritoneale.

I dializzati vengono chiamati per la vaccinazione direttamente dai centri dialisi di riferimento.

Per il fine settimana è previsto un nuovo open day vaccinale al drive through di Trento sud (Mattarello). Sabato 25 settembre (dalle 14 alle 18) e domenica 26 settembre (dalle 9 alle 13) sarà quindi possibile accedere liberamente alla vaccinazione senza appuntamento. L’accesso libero al centro vaccinale sarà possibile solo in queste fasce orarie per non creare disagi a chi ha già un appuntamento fissato per la mattina del sabato e il pomeriggio della domenica. Chi ha già fatto, o farà, la prima dose senza appuntamento, dovrà poi prenotare in autonomia la seconda somministrazione al Cup online. Le sedute ad accesso libero sono pensate per chi ancora non ha iniziato il ciclo vaccinale; chi ha già fatto la prima dose dovrà rispettare l’appuntamento della seconda, secondo gli intervalli di tempo previsti dal tipo di vaccino.

Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali ricordiamo come sempre di presentarsi con la tessera sanitaria e i moduli per la vaccinazione già compilati (https://bit.ly/3aUwBCX).

Domani al drive vaccinale di Trento sud non saranno effettuate vaccinazioni anti Covid-19. La giornata sarà infatti dedicata, la mattina, alle vaccinazioni anti-pneumococco degli over 65 che hanno ricevuto la lettera d’invito e, nel pomeriggio, alla vaccinazione anti-papillomavirus (anti-HPV) dei ragazzi (sempre su invito).