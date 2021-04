Cles, un nuovo centro vaccinale

sabato, 1 maggio 2021

Cles – Si amplia l’offerta sul fronte della capacità vaccinale in provincia di Trento. La settimana prossima inizia l’allestimento del nuovo centro vaccinale di Cles che diverrà operativo da lunedì 10 maggio. Gli ampi spazi del Centro dello sport e il tempo libero conterranno sei linee vaccinali che permetteranno di somministrare più dosi in contemporanea e di mantenere le distanze con una maggiore sicurezza per i cittadini.

Il nuovo centro vaccinale di Cles, così come altri centri dell’Apss, è stato realizzato in collaborazione con la Protezione civile del Trentino e il Servizio ripristino e valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento. Grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale, negli scorsi giorni, è stata identificata una struttura idonea a rispondere alle esigenze dell’Apss.

Il nuovo centro, secondo uno schema confermato anche dalle direttive del nuovo commissario all’emergenza, sarà dotato di sei linee vaccinali con altrettanti box accettazione e quattro box per le operazioni di back-office oltre ad ampie sale per l’attesa e l’osservazione post vaccino.

Da lunedì 10 maggio, quindi, le persone che hanno prenotato l’appuntamento per la vaccinazione a Cles dovranno recarsi non più nell’attuale sede nell’ex padiglione geriatrico ma al Centro per lo sport e il tempo libero, in via Degasperi 163, località Paludi.

Per favorire il regolare flusso alle vaccinazioni si ricorda di rispettare gli orari dell’appuntamento e di non arrivare con troppo anticipo. Per ridurre i tempi si consiglia anche di presentarsi con i moduli per la vaccinazione già compilati. I moduli sono scaricabili dal sito Apss all’indirizzo: https://www.apss.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/Moduli-vaccinazione-anti-Covid-19.