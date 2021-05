Cles: tre concorsi pubblici, caccia al comandante della Polizia locale

lunedì, 10 maggio 2021

Cles – Il Comune di Cles (Trento) ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione di personale in diversi settori. Uno dei concorsi più importanti è quello relativo al comandante della Polizia Locale. A fine aprile è andato in pensione il comandante della polizia locale, Vittorio Micheli. La ricerca del nuovo comandante è già iniziata, è stato indetto il concorso: la proposta di assunzione è a tempo pieno e indeterminato e le domande vanno consegnate entro le ore 12 del 25 maggio. Il nuovo comandante di Polizia Locale sarà assunto in categoria D – livello base – presso il Corpo Intercomunale di Polizia Locale “Anaunia”.

CONTABILE – Il secondo concorso è per l’assunzione a tempo determinato e tempo pieno di un Coadiutore Amministrativo-Contabile – categoria B livello evoluto – 1° posizione retributiva – presso il Servizio Finanziario – Ufficio Ragioneria. Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 del 25 maggio.

POLIZIA LOCALE – È indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno di un Assistente Amministrativo categoria C livello base – 1^ posizione retributiva – presso il Corpo Intercomunale di Polizia Locale “Anaunia”. Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 7 giugno.