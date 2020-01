Tour de Ski in Val di Fiemme, il rammarico di Pellegrino: “Ma la condizione è buona…”

sabato, 4 gennaio 2020

Val di Fiemme – Federico Pellegrino out ai quarti di finale al Tour de Ski in Val di Fiemme: l’azzurro chiude al 13esimo posto nella sprint in tecnica classica (qui il racconto e i risultati).

Il 29enne delle Fiamme Oro sperava in un risultato migliore soprattutto dopo le ottime qualifiche chiuse dietro solo all’imprendibile Klaebo. Queste le sue parole al termine della prova. “Un gran peccato perché era l’occasione giusta per ottenere un risultato importante davanti al pubblico italiano. Lo scorso anno a Cogne mi ero esaltato, oggi volevo fare lo stesso ma non è andata bene. Le sprint sono così, non ci vuole nulla a rimanere fuori, e Spitsov di certo non vale più di me nelle sprint. L’arrivo in velocità preceduto da una salita in cui fatichi ad andare davanti è dura. E se sei dietro senza avere degli sci abbastanza veloci non riesci a sorpassare. Peccato perché è stato un bel Tour de Ski anche se non sono riuscito ad esprimermi al massimo. Il dato importante è che la condizione è buona. Adesso avanti con Dresda”.