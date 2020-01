Serie D, Girone D: il Breno passa a Crema. Tabellino, risultati 19a giornata e classifica

domenica, 12 gennaio 2020

Crema – Il Breno vince anche a Crema. Il 2020 prosegue con la seconda vittoria consecutiva ottenuta col risultato di 1-0 per i granata che espugnano il “Voltini”, guadagnando tre punti fondamentali in chiave salvezza grazie alla marcatura in apertura di Melchiori. Un match a due facce per la squadra di Tacchinardi, con una prima frazione di spessore in fase offensiva ed una ripresa di sofferenza e organizzazione difensiva. Di seguito il tabellino di Crema-Breno 0-1, i risultati della 19a giornata e la classifica aggiornata del Girone D di Serie D.

Tabellino

Crema-Breno 0-1

RETI: 3’ Melchiori.

CREMA (4-3-3): Zanellato, Palla (31’ st Giosu), Corna, Grea, Orchi (31’ st Kouadio), Porcari, Pagano (c), Dragoni, Goh (17’ st Corioni), Geroni, Fall. A disp. Romeda, Misimovic, Bignami, Minutillo, Giordano, Campisi. All. Dossena.

BRENO (4-3-3): Serio (c), Carminati, Ndiour, Magrin, Zanoni, Tagliani, Moraschi, Galati (38’ st Manzoni), Merkaj (22’ st Perego) Melchiori [28’ st Boldini (47’ st Szafran)], Tanghetti (38’ st Marku). A disp. Botti, Baccanelli, Capitanio, Triglia. All. Tacchinardi.

Arbitro: Torreggiani di Civitavecchia.

NOTE: Ammoniti Tagliani (B), Grea (C), Dragoni (C), Fall (C), Melchiori (B), Pagano (C).

Risultati 19a giornata Serie D Girone D

Correggese-Sporting Franciacorta 3-0

Crema-Breno 0-1

Fanfulla-Calvina 1-2

Fiorenzuola-Alfonsine 2-1

Forlì-Lentigione 2-1

Mantova-Sammaurese 2-1

Mezzolara-Ciliverghe 1-1

SCD Progresso-Savignanese 0-0

Sasso Marconi Zola-Vigor Carpaneto 3-2

Classifica Serie D Girone D: Mantova 45 punti; Fiorenzuola 38; Correggese 33; Mezzolara 32; Fanfulla, Lentigione 30; Forlì 28; Breno 26; Calvina 25; Sporting Franciacorta 24; Progresso 23; Sasso Marconi 21; Crema 20; Sammaurese 19; Vigor Carpaneto, Alfonsine 18; Ciliverghe 17; Savignanese 13.