Serie D, Girone C: vincono le prime in classifica, il Trento prosegue la fuga. I risultati

domenica, 28 febbraio 2021

Bolzano – Vincono tutte le prime della classe nel Girone C di Serie D. Il Trento conferma l’ottimo momento di forma e resta a +5 sulla Manzanese e a +8 sulla Clodiense. Goleada casalinga del Bolzano sull’Adriese.

IL TRENTO VOLA, 1-0 A ARZIGNANO

Quinta vittoria di fila e quindicesimo risultato utile consecutivo per il Trento, che torna dalla difficile trasferta di Arzignano con tre punti pesantissimi in saccoccia nel match valevole per la quarta giornata del girone di ritorno. Partita tirata contro un’avversaria di spessore, decisa nella ripresa dal calcio rigore procurato da Aliu e trasformato con freddezza dallo specialista Gatto.

Per i gialloblù si tratta della quattordicesima vittoria stagionale che permette al Trento di mantenere cinque lunghezze di margine sulla Manzanese e otto sull’Union Clodiense Chioggia. Domenica si torna al “Briamasco” per affrontare il Belluno, quarta forza del campionato. Di seguito il tabellino di ArzignanoChiampo-Trento 0-1, i risultati della 23a giornata e la classifica aggiornata.

Tabellino

ARZIGNANO VALCHIAMPO – TRENTO 0-1

RETE: 31’st rigore Gatto (T).

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-3): Enzo; Pasqualino, Molnar, Bigolin, Rossi (43’st Cavaliere); Antoniazzi, Casini (29’st Sammarco), Forte; Valenti (29’st Villanova), Monni, Lisai. A disposizione: Circio, Cuccato, Doda, Trentin, Pettinà, Zuffellato. Allenatore: Giuseppe Bianchini.

TRENTO (4-3-1-2): Cazzaro; Bran (38’st Comper), Trainotti, Dionisi, Tinazzi; Caporali, Gatto, Pilastro (9’st Santuari); Belcastro (22’st Nunes); Ferri Marini (22’st Rivi), Aliu (38’st Ronchi). A disposizione: Ronco, Contessa, Amadori, Osuji.

Allenatore: Carmine Parlato.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo (Morea di Molfetta e Cardona di Catania).

NOTE: partita disputata a porte chiuse. Giornata calda e soleggiata. Campo in ottime condizioni. Ammoniti Monni (A), Sammarco (A), Bran (T), Gatto (T) e Comper (T). Calci d’angolo 5 a 4 per il Trento. Recupero 1’ + 7’.

Risultati 23a giornata Serie D Girone C

Ambrosiana-San Giorgio Sedico 1-2

ArzignanoChiampo-Trento 0-1

Belluno-Feltre 2-1

Bolzano-Adriese 5-0

Campodarsego-Manzanese 1-4

Cartigliano-Caldiero Terme 0-0

Chions-Luparense 1-1

Cjarlins Muzane-Montebelluna 1-3

Delta Porto Tolle-Mestre 0-1

Este-Clodiense 0-3

Classifica Serie D Girone C

Trento* 49 punti; Manzanese* 44; Union Clodiense* 41; Belluno* 38; Mestre 36; Luparense 35; Adriese 30; Este**, Caldiero Terme*, Cartigliano* 29; ArzignanoChiampo** 27; Bolzano, San Giorgio Sedico, Cjarlins Muzane** 26; Montebelluna 25; Delta Porto Tolle******** 23; Feltre 22; Campodarsego****, Ambrosiana* 19; Chions* 17.

*: partite in meno