Serie D, Girone C: colpo del Trento contro la Manzanese. Risultati 32a giornata e classifica

domenica, 9 maggio 2021

Manzano – Il Trento vince lo scontro diretto con la Manzanese grazie a un gol di Pattarello nel primo tempo e vede la serie C. Vittoria fondamentale per la squadra di Parlato, la diciottesima in questo campionato, che si conferma al comando della classifica con 12 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice Union Clodiense Chioggia. Sabato, in anticipo alle ore 16, al “Briamasco” arriverà la Virtus Bolzano per la straprovinciale valevole per la 33esima giornata.

ALLUNGO IN VETTA

Una rete di Pattarello regala l’ennesimo allungo del Trento in vetta alla classifica del Girone B di Serie D. La capolista passa sul campo della Manzanese (0-1) e sfrutta il pari della Clodiense per andare a +12 sulla seconda (con una gara in più). Nella lotta per non retrocedere, la Virtus Bolzano non va oltre lo 0-0 in casa contro l’Ambrosiana. Di seguito i risultati della 32a giornata del Girone C di Serie D e la classifica aggiornata.

Tabellino

MANZANESE – TRENTO 0-1

MANZANESE (4-3-1-2): Da Re; Zupperdoni, Dal Bello (1’st Fyda), Bevilacqua, Cecchini; Boscolo Papo (33’st Bradaschia), Casella (40’st Nastri), Nchama (47’st Calligaro); Moras; Gnago, Nicoloso (1’st Cestari). A disposizione: Calcagnotto, Duca, Medico, Delle Case. Allenatore: Roberto Vecchiato.

TRENTO (4-3-1-2): Ronco; Galazzini, Trainotti, Dionisi, Tinazzi; Osuji (36’st Ronchi), Gatto (44’st Rivi), Caporali; Belcastro (26’st Nunes); Aliu, Pattarello (38’st Santuari). A disposizione: Cazzaro, Salviato, Amadori, Pilastro, Borges. Allenatore: Carmine Parlato.

Arbitro Giacometti di Gubbio (Ciacia di Palermo e Vitaggio di Trapani).

RETI: 32’pt Pattarello (T).

NOTE: partita disputata a porte chiuse. Tempo soleggiato. Campo in buone condizioni. Ammoniti: Cecchini (M), Pattarello (T), Moras (M), Gatto (T), Nchama (M). Espulso Cecchini (M) per somma di ammonizioni, Da Re (M). Calci d’angolo 3 a 3. Recupero 0’ + 6’.

Risultati 32a giornata Serie D Girone C

Adriese – Este 3-2

Caldiero Terme – Belluno 1-1

Campodarsego – Cjarlins Muzane 2-1

Cartigliano – Delta Porto Tolle 0-1

Chions – Arzignano Valchiampo 1-1

Luparense – Union Feltre 1-1

Mestre – Union San Giorgio Sedico 4-0

Manzanese – Trento 0-1

Montebelluna – Union Clodiense Chioggia 1-1

Virtus Bolzano – Ambrosiana 0-0

Classifica Serie D Girone C

Trento 66 punti; Union Clodiense* 54; Manzanese 53; Mestre 50; Arzignano Valchiampo** 49; Cjarlins Muzane, Caldiero Terme 48; Luparense, Belluno 47; Delta Porto Tolle*, Adriese 46; Cartigliano* 41; Union San Giorgio Sedico 40; Ambrosiana 38; Montebelluna 35; Virtus Bolzano 34; Este* 33; Campodarsego* 32; Union Feltre 28; Chions* 19.

**: due partite in meno

*: una partita in meno