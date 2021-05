Serie D, Girone B: 2-2 del Breno a Brusaporto. Tabellino, risultati 31a giornata e classifica

domenica, 16 maggio 2021

Brusaporto – Il Breno raccoglie un punto sul campo del Brusaporto, mancando il sorpasso in classifica che avrebbe anche significato un colpo forse definitivo nella corsa per rimanere in Serie D. La compagine camuna pareggia 2-2 in terra bergamasca, rimando a +5 sulla zona playout a tre giornate dalla conclusione. Bracato sblocca in apertura il match valevole per la 31a giornata del girone B prima dell’immediato pari di Ondei. Nella ripresa il copione si ripete con Melchiori a portare avanti gli ospiti prima del 2-2 finale firmato da Vitali. Di seguito il tabellino di Brusaporto-Breno 2-2, i risultati della 31a giornata e la classifica aggiornata del Girone B di Serie D. Foto @US Breno.

Tabellino

Brusaporto-Breno 2-2

RETI: 5’ Brancato, 13’ Ondei, 5’ st Melchiori, 21’ st Vitali.

BRUSAPORTO (4-3-3): Gavazzeni, Beduschi, Seck, Rodolfi (38’ st Allegrini), Suardi, Ondei (c), Valsecchi (34’ st Sokhna), Consonni (41’ st Iovine), Vitali (26’ st Grandi), Galelli (34’ st Maspero), Iori. A disp. Asnaghi, Esposito, Rondi, Franchini. All. Carobbio.

BRENO (4-3-1-2): Tota, Carminati, Ndiour, Tagliani (c), Goglino (24’ st Pelamatti), Lordkipanidze (35’ st Galati), Melchiori (38’ st Gambaretti), Triglia, Mondini, Sampietro, Brancato. A disp. Serio, Morandini, Manzoni, Trovadini, Tanghetti, Nolaschi. All. Tacchinardi.

ARBITRO: D’Ambrosio Giordano di Collegno (To).

ANGOLI: 6-2 in favore del Breno.

AMMONITI: Ndiour (Bre), Galelli (Bru), Consonni (bru).

Risultati 31a giornata Serie D Girone B

Brusaporto-Breno 2-2

Calvina-Real Calepina 1-2

Ciserano Bergamo-Crema 0-2

Fanfulla-Ponte San Pietro 3-1

Franciacorta-Caravaggio 2-1

Scanzorosciate-Vis Nova Giussano 5-4

Sona-NibionnOggiono 2-0

Casatese-Tritium 2-1

Villa d’Almè-Seregno 0-1

Classifica Serie D Girone B

Seregno 64 punti; Fanfulla 58; Casatese 53; Crema 52; NibionnOggiono 51; Calvina 49; Sona 44; Brusaporto* 43; Breno 42; Real Calepina 41; Franciacorta*, Ciserano Bergamo* 40; Ponte San Pietro 37; Villa d’Almè* 34; Vis Nova Giussano 32; Caravaggio 29; Scanzorosciate 36; Tritium**** 27.

*: una gara in meno