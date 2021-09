Serie A, 5a giornata: Milan-Venezia 2-0, reti di Diaz e Theo

mercoledì, 22 settembre 2021

Milano – Quinta giornata del campionato di Calcio di Serie A. Nel match valido per il primo turno infrasettimanale della stagione, a San Siro si affrontano Milan e Venezia: rossoneri reduci dal pari a Torino contro la Juventus e a caccia dei tre punti per tornare momentaneamente primi in classifica, i veneti cercano il riscatto dopo la beffa rimediata nell’ultima giornata in casa contro lo Spezia. A San Siro oltre 25mila spettatori. Da San Siro il Live del match.

LIVE

Milan – Venezia finisce 2-0: reti di Brahim Diaz e Theo Hernandez. Rossoneri momentaneamente primi con l’Inter aspettando il risultato del Napoli, una buona prova per i veneti che hanno tenuto bene il campo per oltre un’ora di gioco

Ultima emozione del match un tiro dal limite del Venezia che Maignan para un tentativo di Aramu su punizione dalla distanza mette in calcio d’angolo

90’+ 1 – Tiro di Saelemaekers dal limite dell’area: para Maenpaa con palla in calcio d’angolo

4′ minuti di recupero

81′ – Gol 2-0 – Iniziativa personale di Saelemaekers: doppio dribbling e palla a Theo che tutto solo appena dentro l’area fulmina Maenpaa con un diagonale potente

80′ – Standing ovation per Diaz, che lascia spazio a Kessie

76′ – Fallo su Saelemaekers: sulla punizione dai 30 metri, tiro di Theo con parata del portiere ospite

70′ – Ovazione per Tomori che anticipa Johnsen lanciato in contropiede

67′ – Gol 1-0 Milan – Bennacer dalla trequarti pesca sul secondo palo Theo, il francese appoggia al centro per Diaz con lo spagnolo che in area piccola non sbaglia

54′ – Corner di Tonali, ma in area nessuno sfrutta l’occasione

51′ – Azione Rebic – Diaz, palla alta dello spagnolo da ottima sposizione

47′ – Si fa vedere il Venezia con tiro dal limite, palla sul fondo

46′ – Punizione dal limite per fallo su Rebic dal limite dell’area. Batte Bennacer sulla barriera

Secondo Tempo

Finisce il primo tempo, Milan contratto dopo un buon inizio e il Venezia che si difende in modo ordinato

43′ – Primo Calcio d’angolo del Venezia: ospiti a un passo dal vantaggio in mischia con la difesa di Pioli immobile

35′ – Spettacolare azione di Leao: il portoghese sfonda sulla sinistra e mette la palla davanti alla porta ma nessun rossonero la spinge in rete

29′ Uno-due tra Rebic e Kalulu, il terzino arriva al tiro calciando di poco in diagonale sul fondo

24′ – Corner di Tonali, testa di Rebic alto nell’area piccola: prima grande occasione per i padroni di casa

5′ – Cross profondo di Molinaro dalla sinistra, Maignan controlla in presa alta

1′ – Inizia la partita, Milan da sinistra a destra. Applauditissimo il portiere Maignan, vittima dei recenti episodi di razzismo domenica sera allo Juventus Stadium’

FORMRMAZIONI UFFICIALI

Milan – Maignan; Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Ballo Tourè; Tonali, Bennacer; Florenzi, Brahim, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli.

Venezia – Maenpaa; Forte, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Peretz, Vacca, Busio; Aramu, Ebuehi, Johnsen. Allenatore: Zanetti.