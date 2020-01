Sci, prima vittoria in Coppa Europa della bresciana Rossetti

venerdì, 17 gennaio 2020

Zell am See - L’Italia brilla nello slalom di Coppa Europa di Zell am See. E’ infatti la bresciana Marta Rossetti, dopo l’ottima apparizione a Flachau, a trovare la prima vittoria della carriera sulle nevi austriache. Un momento di grandissima forma per la bresciana, che ha mantenuto la leadership dopo aver chiuso al comando anche la prima manche: al traguardo ha preceduto la svizzera Elena Stoffel e l’altra azzurra Lara Della Mea. Quarta la tedesca Jessica Hilzinger, quinta Martina Peterlini dopo il secondo posto nella prima manche.

Il gioiello dello sci azzurro Marta Rossetti continua a crescere proprio pochi giorni dopo i primi punti ottenuti in Coppa del Mondo a Flachau (foto @ Team Energiapura).