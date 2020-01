Sci alpino, slalom FIS NJR: bis di Carolina Pozzi sul Monte Pora. I risultati

lunedì, 13 gennaio 2020

Cima Pora - Carolina Pozzi cala il bis sulla pista Cima Pora e si impone nel secondo slalom speciale valido per il circuito FIS NJR che si è svolto quest’oggi. La Pozzi, dopo aver vinto la gara di ieri, si è imposta con il crono di 1’32.68. Alle sue spalle Benedetta Giordani dello sci club Radici Group che chiude con il tempo di 1’33.99. Completa il podio Matilde Bottacin del centro sportivo Madesimo in 1’34.47. Nella top five di questa prova fra i pali stretti entrano: Laura Rota del G.B. Ski Team al quarto posto in 1’35.50 e la bormina Benedetta Sosio quinta in 1’35.80.

La prova maschile ha visto il successo del madesimino Valerio Pedroncelli che si impone con il tempo di 1’32.65. Al secondo posto il lecchese Andrea Bertoldini che chiude in 1’33.02. Terza piazza per Stefano Benetton dello sci club Valpalot in 1’33.12. Quarta piazza per Federico Cattaneo dello sci club Santa Caterina con il crono di 1’33.18 e quinta piazza per Enrico Vavassori del centro sportivo Madesimo con il tempo di 1’33.50.