Sci alpino, bis di Azzola e Talacci nel gigante FIS di Santa Caterina Valfurva

mercoledì, 8 gennaio 2020

Santa Caterina Valfurva – Michela Azzola e Simon Talacci calano il bis sulla pista valtellinese di Santa Caterina e si impongono anche nel secondo slalom gigante valido per il circuito FIS che si è svolto oggi.

Una gara tiratissima in campo maschile con la top five racchiusa in meno di 90 centesimi. L’alfiere del Centro Sportivo dell’Esercito si è imposto con il crono di 2:02.62. Alle sue spale Michelangelo Tentori che ha accusato un gap di 18 centesimi dal lombardo.

Terza piazza per il bormino Fabiano Canclini che termina in 2:02.86. Al quarto posto il lituano Andrej Drukarov che chiude con 38 centesimi di gap. Quinta piazza per il derviese Davide Baruffaldi in 2:03.50

In campo femminile, come detto, bissa il successo di ieri la finanziera lombarda Michela Azzola che si impone con il tempo di 2:06.18. Alle sue spalle con un ritardo di 57 centesimi la bergamasca “griffata” UBI Banca Goggi Alessia Guerinoni. Terza piazza per Laura Rota del G.B. Ski Team che chiude in 2:07.4. Al quarto posto Sabrina Gualdi che difende i colori dell’Orobie Ski Team in 2:08.46 e quinta piazza per la “padrona di casa” Camilla Antonioli in 2:09.46. Domani, giovedì 9 gennaio, spazio ad un supergigante valido per il circuito FIS NJR.