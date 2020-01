Pattinaggio velocità, Assoluti pista lunga: i verdetti della seconda giornata a Baselga di Piné

sabato, 18 gennaio 2020

Baselga di Pinè – A Baselga di Piné sabato contrassegnato dalla seconda giornata dei Campionati Italiani 2020 di pattinaggio di velocità, in pista lunga.

Sul ghiaccio dell’Ice Rink Piné si sono assegnati i titoli tricolori sui 1500 metri, sui 5000 femminili e sui 10 mila maschili. Doppio successo al femminile per Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare, nella foto @ISU), che dopo la vittoria di ieri sui 1000 conquista anche i 1500 - dove si è imposta in 2’03″36 davanti a Noemi Bonazza (Fiamme Oro), seconda in 2’03″85, e Veronica Luciani (Noale Ice), terza in 2’12″58 - quindi anche sui 5000, sul traguardo in 7’28″39 precedendo Bonazza (7’38″11) e Linda Rossi (7’40″07).

Al maschile affermazione per Andrea Giovannini(Fiamme Gialle) sui 1500 metri in 1’52″60 davanti a Michele Malfatti (Fiamme Gialle), con il crono di 1’52″94, e Francesco Betti (Fiamme Oro), in 1’53″83. A Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), infine, il titolo sui 10.000 grazie a un tempo di 13’48″06; alle sue spalle Malfatti, secondo in 13’48″87, e Daniel Niero (Noale Ice), terzo in 14’22″05.

Questo il programma di gare di domani, terza e ultima giornata di gare:

Domenica 19 gennaio

Inizio gare dalle 9: 500 e 1000 metri categorie Junior A-B-C, 300 e 500 metri categoria Junior D

Mass Start senior