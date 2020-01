Il Basket Iseo supera l’NBB Brescia, ora è terzo

domenica, 5 gennaio 2020

Iseo – Il Basket Iseo batte l’NBB Brescia e aggiancia la Sansebasket Cremona al terzo posto. Il Basket Iseo inizia il 2020 come aveva salutato il 2019, cioè con una vittoria e questa volta a farne le spese (100-63) è la New Best Basket Brescia. Nei primi dieci minuti la partita è in equilibrio, poi la difesa gialloblu fa la differenza mentre dall’altra parte del campo ci pensano Cuelho, Caramatti e Mensah a creare lo strappo che garantisce un ampio successo ai ragazzi di coach Mazzoli. Alla palla a due l’Argomm si schiera con Cuelho, Caramatti, Tedoldi, Boccafurni e Baroni mentre coach Lovino replica con Rappoccio, Giovara, Elia, Frascati e Luigi Dispinzeri. I primi punti portano la firma di Frascati, dopo la tripla di Caramatti gli ospiti tornano nuovamente avanti con Giovara. Al 02’29” il 2+1 di Boccafurni vale il 6-4, Cuelho con le sue accelerazioni mette in difficoltà l’NBB Brescia. A metà quarto la tripla di Baroni regala all’Argomm il più cinque (15-10), con Boccafurni e il neoentrato Veronesi il vantaggio aumenta. Bialkowski e L. Dispinzeri provano a ridurre il gap, ma Veronesi e De Guzman tengono a distanza di sicurezza i bianconeri (26-18 a circa un minuto dalla fine del periodo). L’ultima palla del quarto è dei gialloblu ma l’attacco è affrettato, il rimbalzo è degli ospiti e Lombardi da quasi metà campo mette la tripla del 26 a 21. L’inizio di secondo quarto è di marca gialloblu: Cuelho, Mensah e Caramatti (con due triple) per il 36-21 del 12’10”. Il time out di coach Lovino non cambia la situazione perché al rientro Caramatti ruba palla e si invola in contropiede appoggiando la palla al tabellone, dopo il canestro di Bialkowski arriva la realizzazione in sospensione e l’1/2 di Mensah (41-23 del 15’00”). L’NBB Brescia prova a reagire con un 9-3 (triple di Rappoccio e Cipriani, 2+1 di Giovara per gli ospiti, per l’Argomm c’è la bomba di De Guzman) per il 44-32 del 16’16”. Il Basket Iseo però reagisce subito con Mensah e Veronesi, il 2+1 di Giovara non ferma l’onda gialloblu perché Cuelho e Boccafurni firmano i canestri del 52-35 a due minuti dal lungo riposo. A Cuelho replica il solito Giovara (alla fine sarà il miglior marcatore di serata con 22 punti) e il canestro di Boccafurni manda le due squadre negli spogliatoi con il Basket Iseo a condurre 56 a 37.

Alla ripresa il Basket Iseo torna sul parquet con lo stesso quintetto iniziale, mentre nella NBB Brescia c’è Luigi Dispinzeri per Frascati. Ancora una volta a partire meglio sono i gialloblu con la tripla di Tedoldi e il canestro dalla media di Baroni, dopo l’appoggio di Bialkowski c’è la bomba di Caramatti per il 64 a 41 del 22’22”. L’1/2 di L. Dispinzeri e l’entrata di Giovara provano a destare i compagni ma Cuelho (due volte) e Baroni danno ulteriore slancio l’Argomm (70-42 del 25’44”). In questo frangente è Giovara contro tutti, la guardia della NBB Brescia è l’unico ad andare a canestro ma Boccafurni e Cuelho mantengono inalterato il distacco. Staffiere infila la retina dalla lunga distanza, Cipriani lo imita mentre con l’arresto e tiro (oramai marchio di fabbrica) Mensah fissa il 79-53 del trentesimo. Gli ultimi dieci minuti sono di pura formalità: il 6-1 firmato Veronesi (due volte) e Mensah da una parte, Bialkowski dall’altra permettono all’Argomm di sfondare i trenta punti di vantaggio (85-54 del 32’56” e nuovo time out di coach Lovino). Al rientro Veronesi colpisce ancora poi tocca a Medeghini infilare la retina all’altezza dei tiri liberi, al 36’48” L. Dispinzeri viene espulso mentre si trova in panchina. Giorgini fa 1/2 poi infila due triple in fotocopia (96-58 a circa novanta secondi dalla fine). Dopo la bomba di Mensah c’è il canestro di Elia bravo a raccogliere il rimbalzo offensivo, l’1/2 di Modenese (primi suoi punti in C Gold) porta al 100-63 della sirena. Il Basket Iseo vince in modo netto, con tutti i giocatori abili a trovare la via del canestro, e prosegue il buon momento che permette l’aggancio alla Sansebasket Cremona al terzo posto. Domenica la sfida, sul parquet di Lonato del Garda, alla New Basket Prevalle dell’ex Azzola alla ricerca di punti fondamentali per rientrare in zona play off.

ARGOMM ISEO 100-63 LA FONTE BRESCIA (26-21; 30-16; 23-16; 21-10)

Basket Iseo: Mensah 14, Cuelho 16, Baroni 9, Caramatti 14, Giorgini 7, Medeghini 2, Boccafurni 11, Tedoldi 3, Veronesi 14, R.E. Staffiere 3, De Guzman 6, Modenese 1. All.: M.S. Mazzoli – Vice: G. Consoli.

New Best Basket Brescia: Caldera ne, Cipriani 6, Elia 3, Lombardi 3, Giovara 22, Rappoccio 8, Ballini ne, Frascati 2, Mancini, N.P. Dispinzeri ne, Bialkowsi 12, L. Dispinzeri 7. All.: V. Lovino Elicio – Vice: F. Lorusso e P. Rossi.

Arbitri: C.M.A Vanzini di Milano (MI) e C. Marconetti di Rozzano (MI).

Note – Parziali: 26-21; 56-37; 79-53 e 100-63. Tiri da due: Basket Iseo 28/41 – New Best Basket Brescia 18/40. Tiri da tre: Basket Iseo 12/30 – New Best Basket Brescia 05/21. Tiri liberi: Basket Iseo 08/17 – New Best Basket Brescia 12/18. Rimbalzi: Basket Iseo 41 – New Best Basket Brescia 35. Assist: Basket Iseo 19 – New Best Basket Brescia 05. Palle perse/recuperate: Basket Iseo 09/09 – New Best Basket Brescia 21/06. Stoppate fatte: Basket Iseo 01 – New Best Basket Brescia 01. Falli fatti: Basket Iseo 17 – New Best Basket Brescia 19. Nessun giocatore uscito per falli. Espulsione per L. Dispinzeri (NB) al 36’48” (89-58). Spettatori presenti 200 circa.