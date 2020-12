Ciclocross: ultime gare del 2020 a Bolzano e San Fior 

martedì, 29 dicembre 2020

Bolzano – Ultime gare di ciclocross del 2020 a San Fior (Treviso) e Bolzano. Il team di Daniele Pontoni sarà al via oggi della prova trevigiana del Master Cross SMP, invece domani le categorie giovanili saranno in gara a Bolzano.

Un fine d’anno intenso che, in realtà, farà da prologo agli appuntamenti più attesi della stagione invernale del ciclocross nazionale. L’ultima prova del Giro d’Italia Cross è in programma il 6 gennaio a Sant’Elpidio a Mare (Fermo) e dei Campionati Italiani Ciclocross che si disputeranno l’8, 9 e 10 gennaio a Lecce.

“La ripresa delle gare dopo Natale è sempre un momento fondamentale per farsi trovare competitivi e in forma anche nella seconda parte della stagione invernale. Abbiamo lasciato liberi i nostri ragazzi di trascorrere le festività in famiglia ma da domani a San Fior si tornerà a fare sul serio per onorare al meglio il Master Cross SMP e, soprattutto, per trovare la miglior condizione possibile in vista dell’ultimo sprint necessario per conquistare il titolo tricolore per società e per essere protagonisti ai campionati italiani – ha sottolineato Daniele Pontoni -. Viste la fitta nevicata e l’intensa pioggia di oggi, domani a San Fior ci aspetterà una gara durissima: un ottimo test per capire a che punto è la condizione dei nostri ragazzi. Aldilà del risultato ciò che conta sarà la prestazione atletica e portare a termine la corsa senza incidenti o infortuni. Sono certo che i nostri atleti e le nostre atlete correranno con il massimo impegno restando sempre concentrati per dare il meglio di sè”.