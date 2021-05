Ciclismo, Giro d’Italia: bagarre ad Ascoli Piceno, Mäder vince la 6a tappa con Valter nuova maglia rosa

giovedì, 13 maggio 2021

Ascoli Piceno – Primo vero arrivo in salita e cambia la maglia rosa al Giro d’Italia, visto il tracollo di Alessandro De Marchi. Foto @LaPresse.

Gino Mäder (Bahrain Victorious) ha vinto in solitaria la sesta tappa del centoquattresimo Giro d’Italia, la Grotte di Frasassi – Ascoli Piceno (San Giacomo), di 160 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Egan Bernal (Ineos Grenadiers) e Daniel Martin (Israel Start-Up Nation).

Attila Valter (Groupama – FDJ) è il nuovo leader della classifica generale e indossa la Maglia Rosa con 11” di vantaggio su Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step) e 16″ su Egan Bernal (Ineos Grenadiers).

Tra i big, è proprio Bernal a lanciare un altro segnale, ma Ciccone e Evenepoel non mollano le sue ruote. In un secondo momento arriva anche Daniel Martin, mentre non riescono a tenere il suo passo corridori come Vlasov, Hugh Carthy, Nibali e soprattutto Simon Yates. Alla fine il guadagno del colombiano sarà di 17″ su Vlasov, Carthy e Simon Yates, 28″ su Bardet, Formolo e Buchmann, e 45″ su Nibali.

Ordine d’arrivo

1 – Gino Mäder (Bahrain Victorious) – 160 km in 4h17’52”, media 37.229km/h

2 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a 12”

3 – Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) s.t

4 – Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step) s.t.

5 – Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) a 14″

6 – Damiano Caruso (BAHRAIN VICTORIOUS) a 25″

7 – Daniel Felipe Martinez Poveda (INEOS GRENADIERS) a 25″

8 – Marc Soler (MOVISTAR TEAM) a 27″

9 – Hugh John Carthy (EF EDUCATION – NIPPO) a 29″

10 – Aleksandr Vlasov (ASTANA – PREMIER TECH) a 29″

Classifica generale

1 – Attila Valter (Groupama – FDJ)

2 – Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step) a 11”

3 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a 16”

4 – Aleksandr Vlasov (Astana – Premier Tech) a 24”

5 – Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix) a 25″

6 – Hugh John Carthy (EF EDUCATION – NIPPO) a 38″

7 – Damiano Caruso (BAHRAIN VICTORIOUS) a 39″

8 – Giulio Ciccone (TREK – SEGAFREDO) a 41″

9 – Daniel Martin (ISRAEL START-UP NATION) a 47″

10 – Simon Philip Yates (TEAM BIKEEXCHANGE) a 49″

MAGLIE

– Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – Attila Valter (Groupama – FDJ)

– Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka Assos)

– Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Gino Mäder (Bahrain Victorious)

– Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo – Attila Valter (Groupama – FDJ)

Il vincitore di tappa Gino Mäder, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Ieri è stata una giornata veramente triste con il ritiro di Mikel Landa. Oggi abbiamo deciso di correre per lui. Sono riuscito a vincere grazie al lavoro incredibile fatto da Matej Mohoric. Nel finale avevo paura di essere ripreso come era sucesso già alla Parigi-Nizza. Fortunatamente è andata bene e ho conquistato un successo bellissimo”.

La Maglia Rosa Attila Valter, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Sapevo di stare bene e avere buone gambe e sono riuscito a restare a ruota degli scalatori più forti sull’ultima salita. Ero molto motivato a non mollare nulla”.